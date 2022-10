El agónico rescate de un perro que cae por una sima de 40 metros Peñamellera Alta, Asturias

Rescatan a un perro, llamado Palomo, que se había caído en una sima de unos 40 metros en Ruenes (Asturias), en Peñamellera Alta, este jueves. A pesar de ser un perro pastor y conocer ese monte asturiano a la perfección, cayó en la grieta.

El operativo de rescate no sabía a la profundidad a la que se encontraba el perro, puesto que la sima era muy estrecha. Los rescatadores tuvieron que bajar por la grieta hasta dar con Palomo, que se encontraba a 40 metros de profundidad. El rescate fue verdaderamente angustioso.

Los Bomberos de Asturias tuvieron que agilizar las maniobras de rescate, ya que no sabían el estado en el que estaba el canino. La complicación para acceder a la sima era muy alta. "La entrada era muy pequeña", aseguraba Rafa Viña, rescatador del Sepa Asturias. El perro estaba "incrustado en una especie de cuña que hacía la propia cima", dice otro rescatador.

El equipo tuvo que utilizar material de espeleología. Lo más peligroso del rescate era que no se sabía el final de la sima. Por su parte, los rescatadores cuentan que durante el rescate no podían girar la cabeza, porque el casco no lo permitía, lo que dificultaba mucho más todas las labores.

"Ladró y vi que se había caído"

A su vez, Francisco Sánchez, dueño de Palomo, asegura a Antena 3 Noticias que se dio cuenta de que el perro se encontraba allí porque "ladró y vi que había caído". Si se llega a caer de la sima, "habría sido una caída de 30 metros".

Finalmente, cuando el rescate del perro se hizo efectivo -sin necesidad de sedarle- le subieron con un arnés hasta su dueño, que se encontraba en la superficie con la incertidumbre de si el rescate iba a acabar con final feliz o no. Finalmente, la felicidad tanto de sus dueños como del perro fue muy grande.