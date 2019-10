"Estaba morado y frío" cuenta una vecina al ver al niño asesinado por su madre en El Ejido

Esta vecina de la barriada de Las Norias de Daza, en el Ejido , explica como la madre del menor de 7 años asesinado se "ha presentado esta mañana aquí, ha aparcado el coche y me ha dicho que vaya a ayudarla a sacar el niño". Cuando esta mujer ha mirado en el interior del coche enseguida se ha percatado de que el niño no estaba bien "estaba moradillo y frío", "este niño parece que está muerto, Ana Mari" a lo que la madre ha respondido que no "que estaba malo".

Esta vecina ha conseguido que se llame a la Guardia Civil y la madre al darse cuenta se ha dado a la fuga aunque ha vuelto poco después a la barriada con el coche.

En ese momento es cuando ha sido detenida, los agentes han tenido que sacarla por la fuerza, incluso romper la ventanilla del coche porque se negaba a abrir la puerta.

Los padres del niño están separados y constaban denuncias cruzadas entre ambos. De ella hacia él por violencia de género en 2017, de la que habría sido absuelto y de él hacia ella por acoso a él y a otros miembros de su familia.

Esta tarde Policía Científica está llevando a cabo una inspección ocular en la vivienda habitual de la mujer en Huércal y los vecinos han convocado una concentración de repulsa por el asesinato.