La terrible restauración de un castillo en Cádiz, comparada con el caso del Ecce Homo

La restauración de la fortaleza Matrera ha situado al pueblo gaditano en el mapa mundial. El diario británico The Guardian titula diciendo: "¿Qué demonios has hecho?" y habla de "hilaridad e indignación". El New York Times o el argentino Clarín también se han hecho eco del asunto. Igualmente en las redes sociales se compara su aspecto actual y el anterior a la restauración.

Los responsables municipales defienden que las obras han cumplido una normativa que obliga a diferenciar claramente qué es restauración y qué es original para evitar engaños. “El color irá tomando una pátina que es lo normal y al cabo de varios años no llamará tanto la atención”, asegura José María Gutiérrez, arqueólogo municipal de Villamartín.

No lo ven de la misma forma quienes denunciaron la nueva imagen. Carlos Morenés, de la Asociación Hispania Nostra, afirma que “imaginemos España llena de torreones blancos con cuatro piedras que queden del castillo. Sería un desastre. Vendrían aquí a reírse de nosotros toda la Humanidad y a decirnos qué barbaridad estáis haciendo”.

El castillo es de propiedad privada y su dueño ha pagado la restauración, aprobada por la Consejería de Cultura de Andalucía al ser Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural. Poco antes de realizarse las obras, se cayó la bóveda de la torre y uno de los muros. En aquel momento, se recogieron apenas 200 firmas para pedir una rehabilitación.

Este caso es sólo uno más de una larga lista de restauraciones polémicas en el mundo del arte. La imagen del Ecce Homo de Borja y su restauradora octogenaria hicieron sonreir al mundo entero. La polémica por la limpieza de El caballero de la mano en el pecho, de El Greco, llegó al Congreso de los diputados. Dejaron el fondo como una patena y la obra dejó de ser tenebrista y misteriosa.

Para misterio el de la Pirámide de Zoser. A sus 4.600 años necesitaba un arreglillo. Se usaron piedras nuevas como si fueran azulejos y casi se vino abajo porque los trabajos afectaron a la estructura. En México aún lloran por la popular estatua de Carlos IV, conocida como El Caballito. En 2013 se acometió su limpieza. El ácido nítrico se comió el bronce. Aún se trabaja para restaurarla.