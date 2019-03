Los Mossos d'Esquadra informan de el pasado sábado por la noche recibieron un aviso del 112 de una posible pelea entre un grupo de jóvenes.

Cuando los Mossos llegan al lugar no hay nadie. Si parece ser que hay un testimonio que comenta algo sobre que no hay heridos. Nadie ha denunciado, y por lo tanto, no hay investigación abierta.

