Un grupo de 25 encapuchados asalta un centro de menores extranjeros no acompañados en Castelldefels (Barcelona)

AGREDIERON A DOS EDUCADORES Y UN INTERNO

Los Mossos recibieron un aviso del 112 porque un grupo del centro de menores de Castelldefels estaría lanzado piedras a otro grupo de jóvenes del municipio y a sus vehículos. Los agentes constataron no obstante que no había ningún herido, no se habían producido daños materiales y que no se llegó a presentar denuncia por estos hechos. No obstante, poco después los jóvenes del municipio se habrían dirigido al centro que acoge a los 'menas' causando daños materiales y agrediendo a tres personas, que fueron atendidas en un hospital, por los que los Mossos abrieron diligencias para aclarar los hechos e identificar a los autores.