Tenerife sigue en llamas y ya se han consumido 2.600 hectáreas, obligando a confinar el casco urbano de El Rosario

Las llamas en Tenerife siguen expandiéndose y la lista de municipios afectados continúa ascendiendo. La última localidad en riesgo de incendio ha sido el casco urbano de El Rosario Santa Cruz de Tenerife, donde han confinado a todos los vecinos. Se han consumido ya más de 2.600 hectáreas comprendidas en un perímetro de 31 kilómetros. El potencial del incendio preocupa ya que no se había visto anteriormente un fenómeno parecido en el archipiélago.

Fernando Clavijo, presidente de las islas Canarias, ha señalado después de la reunión del plan de coordinación del incendio, que los trabajos realizados por parte de los equipos de rescate están resultando efectivos pero hay una gran dificultad para frenar las llamas debido a que la evolución meteorológica no es favorable.

El presidente canario ha estimado que hay alrededor de 7.600 personas evacuadas y confinadas por este incendio y ha señalado que ya se encuentran operativos los tres hidroaviones que, junto a otros trece medios aéreos, están actuando sobre el fuego en todos los flancos, con especial atención a los dos más activos que son los de El Rosario y La Orotava.

El Rosario de Santa Cruz de Tenerife, el último municipio afectado

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha afirmado que la decisión de confinar el casco de El Rosario se debe a la gran cantidad de pavesas que están produciendo el incendio principal y causando pequeños fuegos en distintas zonas. También ha señalado que tiene como objetivo despejar las vías para facilitar el paso de las fuerzas de seguridad. Al operativo de hoy se ha sumado un destacamento de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Los primeros vecinos evacuados fueron los pertenecientes a la zona alta de Araya, la cual abarca desde Cruz del Camino hasta Los Brezos. Este desalojo se sumó a la evacuación en Igueste de Candelaria y a los núcleos situados por encima del kilómetro 3 de la TF-523 y una decena de viviendas en Las Lagunetas. Otros municipios que han sido desalojados han sido Arrate, Chivisaya, Media Montaña y Ajafona.

Una noche complicada

Pedro Martínez, director de los trabajos de extinción, ha señalado que la noche les ha resultado muy complicada y ha afirmado que no han podido llevar a cabo la planificación prevista. Como aspecto positivo, ha destacado que en el área ubicada al suroeste del fuego, en Arafo y Candelaria, las llamas no han evolucionado y no se han visto afectados los caseríos de la zona.

El director de los trabajos de extinción ha explicado que el objetivo a lo largo del día de hoy es frenar el avance hacia La Esperanza, la defensa del llano de Las Lagunetas y tratar de evitar que el incendio baje al valle de Santa Úrsula.