El cantante murciano Xuso Jones decidió acudir a un bazar chino de compras. En el establecimiento encontró un jarrón que le gustó mucho, por lo que quiso compartirlo en su cuenta de Instagram. En las 'stories' de la red social lanzó un vídeo comentando a sus seguidores su nueva compra. Sin embargo, al cabo de un instante, se apagan las luces del bazar y comienza la surrealista historia. "Tiene que ser una broma, estoy temblando y todo", decía.

Xuso Jones se quedó en medio del pasillo con el jarrón de cristal entre sus brazos, a oscuras. "¡Qué cojones! ¡Que creo que me han dejado encerrado aquí dentro!", gritaba el artista. Probablemente, algunas personas habrían manejado aquella situación de una manera distinta a él. El cantante se tomó con humor el susto en vísperas de Halloween y comenzó a comentar sus pasos en la red social.

Jones comenzó a reírse, estaba atrapado, lo dejaron ahí dentro. "Acho, de verdad", explotaba a carcajadas. "Acho que estoy dentro y me han dejado aquí", decía. En el siguiente 'storie' mencionó al centro en Instagram con el siguiente mensaje: "Buenas noches, me habéis dejado dentro de vuestras instalaciones pensando que no quedaban clientes. ¿Puede alguien venir a abrirme? Gracias".

Ante la situación poco común en la que se vio envuelto, Xuso Jones decidió actuar: "Voy a ver si hay alguien en el almacén porque esto no es normal". "¿Hola?", repetía hasta en tres ocasiones a oscuras. "Hay una puerta abierta, estás tu que entro yo aquí". "Voy a llamar a la policía", exclamaba el murciano mientas se partía de risa.

El atrapado seguía ironizando en redes: "A las malas me echo aquí en la zona esta que está iluminada". Que el bazar estuviese con ambientación de Halloween no ayudó a pasar el momento. "Ostia que miedo, no me creo que esté viviendo yo esto". El cantante desistía: "Acho por favor, sacadme de aquí, es de puta broma. Voy a sentarme aquí en los sacos de tierra a esperar a que alguien me abra", seguía riendo a carcajadas.

Unos minutos más tarde, una empleada llegó a la tienda para dejar salir a Xuso del recinto, asegurándole que no le habían visto entrar cuando se fue. "Que no pasa nada, porque me he echado unas risas. Me he puesto a gritar a todo el mundo y he ido a todos los lados. Estaba flipando aquí. Pensaba que estabais gastándome una broma", apuntilló el artista.