'Stop Toallitas al Váter', la campaña que busca frenar el vertido de toallitas húmedas en los inodoros

Aigües de Barcelona (Agbar) ha repartido entre los ciudadanos que visitaban el mercado Sagarra de Santa Coloma de Gramenet unas papeleras que forman parte de la campaña 'Stop Toallitas al Váter', que tiene el objetivo de frenar el vertido de toallitas húmedas en los inodoros.

El objetivo de esta campaña es "concienciar a la población de que las toallitas húmedas no se pueden lanzar al váter, porque, aunque algunas se vendan como biodegradables, la verdad es que a diferencia del papel higiénico cuesta mucho que se deshaga", ha explicado Bosch.

Parlón ha señalado por su parte que, desde el Ayuntamiento de Santa Coloma, esperan conseguir con esta iniciativa "que la ciudadanía pueda ayudarnos a evitar los problemas medioambientales que causan las toallitas al lanzarlas al váter, a través de un gesto muy sencillo como venir a buscar su papelera, que además es gratis".

El vertido de toallitas húmedas al váter ocasiona grandes problemas en los sistemas de tuberías y en las depuradoras, pues "se juntan con otros residuos que lanzamos inapropiadamente al váter, como bastoncillos o compresas, y acaban generando montañas de residuos solidos que atascan las tuberías", ha explicado Bosch.

El director de la zona Besòs de Agbar ha señalado que anualmente en el conjunto de depuradoras del área metropolitana de Barcelona se recogen 4.400 toneladas de residuos sólidos, la mayoría de ellos formados por toallitas húmedas, que equivalen "a tener el Camp Nou lleno hasta el top de residuos".

Esta cantidad de residuos ocasiona problemas tanto económicos como medioambientales en la gestión de las depuradoras, pues a veces es necesario "parar temporalmente las depuradoras para resolver los atascos provocados por las toallitas" e incluso se puede dar el caso que lleguen restos de estos residuos a los ríos y a las playas.

"El objetivo final es que cuando vayamos a la playa en el verano no nos encontremos ahí unas especies de medusas flotando que no son medusas sino toallitas húmedas que la depuradora no ha podido tratar y por eso terminan en el mar", ha destacado Parlón.

Esta campaña se llevará a cabo en los municipios de Santa Coloma de Gramenet y Badalona y en los distritos de Sant Andreu y Sant Martí de Barcelona, zonas en que sus aguas residuales van a parar a la depuradora (EDAR) del Besòs, para contabilizar si existe o no una disminución en la cantidad de residuos.

"Nosotros hemos empezado en Santa Coloma, pero la idea es que se pueda extender al resto de municipios del área del Besòs. Lo ideal sería que de aquí a un año los municipios que participen de esta iniciativa podamos evaluar los resultados y de qué manera la campaña ha sido efectiva", ha explicado la alcaldesa de Santa Coloma.