Simona, la 'tiktoker' abofeteada, asegura que "era todo un montaje" y que pactaron el golpe

La presunta agresión a Simona, una creadora de contenido de la red social TikTok, no ha tardado en hacerse viral. Ahora, la pareja justifica que todo fue una farsa y que se trató de un montaje para ganar fama.

Un directo normal

Todo parecía ir con normalidad en el directo de TikTok de los cuatro jóvenes. Sergio Mengual, Iván Sánchez y Rubén Menor estaban hablando con Simona, haciéndose preguntas íntimas mutuamente. De pronto, un voz sonó de fondo en el directo de la joven, por lo que sus amigos le pidieron que presentara a la voz en cuestión y que apareciera en el vídeo. El individuo, que no quería aparecer en pantalla, se detuvo y, acto seguido, le dio un golpe en la cara a la joven.

La escena asustó a los tres chicos que estaban charlando con Simona: no podían creer lo que estaban viendo. Por su parte, Simona comenzó a reírse y explicó que el culpable del golpe era su padre.

Un montaje para ganar fama

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios le aconsejaron a la joven denunciar el suceso, indicándole que nadie tiene derecho a golpearla, ni siquiera su padre. Después de las críticas, la 'tiktoker' salió a responder con un vídeo junto a su pareja. Afirmaron que todo se trataba de una broma para obtener "fama" y que en realidad nunca sucedió el golpe, que se trataba de un "montaje".

Aunque la joven intentó evitar que sus seguidores hablasen de lo sucedido, era inevitable, y rápidamente los medios de comunicación se hicieron eco de lo ocurrido. Como resultado, la pareja acudió a la comisaria de policía de Soria para denunciar que estaba sufriendo amenazas e insultos después del suceso. Allí, los agentes de Policía detuvieron al hombre, que responde al nombre de Lucifer, por presuntos malos tratos.

Durante la mañana del miércoles se ha celebrado un juicio rápido en el que ella ha negado que necesite cualquier medida de protección y han salido de los juzgados juntos y manifestando su amor.

Indignación en redes

Simona ha indicado que no "hay maltrato" y que, incluso, "casi pierde a su familia" por culpa de las redes sociales. Después de asegurar que la joven había sido golpeada por su pareja como parte de un 'show' dirigido a ganar seguidores, los usuarios se echaron encima de ambos indicando que no se debía bromear con un tema tan serio como es la violencia de género y el maltrato a las mujeres. "Me habéis ayudado a crecer, os lo agradezco", decía la joven sobre estos comentarios.