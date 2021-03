¿Serías capaz de superar el examen de ortografía de la prueba de acceso a la Policía Nacional?

El examen de acceso a la Policía Nacional ha vuelto a traer polémica. Y ha sido, como ya ocurrió en 2017 y en 2019, por la prueba de ortografía. Muchos de los aspirantes que realizaron la prueban han usado las redes sociales para manifestar su enfado por las características de la misma. Algunos tachan el examen de ortografía de la Policía Nacional de difícil, mientras otros denuncian que poco o nada tiene que ver con las necesidades reales que existen en el Cuerpo.

En esta ocasión, el ejercicio consistía en determinar, en ocho minutos, qué palabras de una lista de 100 recogía el diccionario de la RAE y cuáles no. El listado incluía términos como 'hidroxilo', 'pizzería', 'outlet', 'desfibrilar', 'prepago' o 'resetear'. Algunas palabras no existían, otras estaban escritas con errores de ortografía y otras, pese a su uso común, aún no están recogidas en el diccionario.

"Este sindicato le ha hecho la misma prueba a un lingüista y, curiosamente, no la ha pasado", ha denunciado Carlos Morales, portavoz del Sindicato Unificado Policía.

"Al final hemos de concluir, como han hecho cientos de alumnos, que el objetivo de la prueba de Ortografía no es establecer como criterio básico que un funcionario disponga de unos consolidados conocimientos del idioma que ha de emplear para sus cometidos profesionales, sino establecer una forma fácil de cribar", ha indicado el filólogo Cristóbal González en declaraciones recogidas por ABC.

En total, 16.754 personas estaban convocadas el sábado en 16 ciudades para realizar los exámenes de acceso a la escala básica de la Policía Nacional, 11.728 hombres y 5.026 mujeres. Además de la prueba de ortografía, el examen incluía la prueba de conocimientos, el Cuestionario de Información Biográfica, el test de personalidad, psicotécnicos.

En Antena 3 Noticias te proponemos una versión reducida de la prueba: 25 palabras en dos minutos. ¿Te atreves?