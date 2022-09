Se equivoca con los pedales y cae con su coche al puerto de Valencia

Los buzos del club Costa Palancia han rescatado esta mañana sobre las 10.30 horas a una conductora que había caído al agua con su coche, en el Puerto deportivo Siles de Canet d'En Berenguer, en Valencia .

Al parecer se trató de una equivocación al arrancar el coche que tenía allí aparcado. Ha puesto la marcha atrás y en vez de frenar ha acelerado cayendo al agua después de saltar el bordillo.

La mujer no ha resultado herida porque los buzos que hay por el puerto se han percatado enseguida y han actuado de inmediato. No se descarta que el coche haya podido dañar la proa de alguna embarcación pero desde la Dirección del puerto asegura que no ha vertido ni aceite ni combustible.