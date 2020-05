Sanitarios denuncian su precariedad: "Desde que se inició la crisis del coronavirus he firmado ya seis contratos"

Los sanitarios de todo el país protestan para pedir más personal y menos precariedad laboral en su lucha contra el coronavirus en España. Siguen denunciando que en algunos casos les faltan medios. En Valencia, de hecho, aseguran que se pueden negar a trabajar si no mejora su situación: faltan guantes, mascarillas... en Alicante incluso les han entregado unos guantes sin homologar.

Elena Barci lucha contra el coronavirus en un hospital madrileño, pero no sabe hasta cuándo: "Llega el día 30 y nunca sabes si de verdad vas a estar el día o no". Tania Álvarez es otra sanitaria en primera línea: "Desde que se inició la crisis del coronavirus y hasta ahora he firmado ya seis contratos". Otros, de hecho, están en paro.

El problema no es nuevo: "Más del 70% de nuestra plantilla está en temporalidad", lamenta el médico Juan José Bethencourt en Canarias. "Hemos estado en primera línea de coronavirus, pero necesitamos una sanidad reforzada y una estabilidad", dicen las enfermeras. Así lo dice el enfermero Víctor Aparicio: "Estamos muy cansados física y psicológicamente. ¿Quién cuida de quienes os están cuidando?".

Por su parte, el Gobierno ha decidido que los contagios y muertes por coronavirus entre sanitarios se consideren enfermedad profesional. En el caso de fallecimientos, se contemplará la causa de muerte como accidente de trabajo, "siempre que se produzca dentro de los cinco años siguientes al contagio de la enfermedad".