Sanidad no notifica ningún fallecido en 24 horas por primera vez desde que comenzó la pandemia del coronavirus

El Ministerio de Sanidad ha informado por primera vez desde que estallara la pandemia de que ninguna persona ha muerto con coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que siguen siendo 27.127, de las cuales 35 han perdido la vida en la última semana.

"Hoy no hemos recibido ningún fallecido con fecha de defunción de ayer, lo cual es un dato muy, muy favorable", ha destacado este lunes en su rueda de prensa diaria el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien ha advertido, no obstante, de que este dato podría achacarse a "algún retraso" del fin de semana.

Sobre los actos irresponsables que están cometiendo estos días algunos ciudadanos como el macrobotellón en Tomelloso o la fiesta en Córdoba, ha lamentado que "después del esfuerzo que hemos estado haciendo todos para controlar la epidemia del coronavirus, se sucedan estos actos". Simón se ha mostrado "preocupado" por estas situaciones, y aunque ha dichoque no va a "criminalizar a nadie" ha asegurado que "no son recomendables". "No hay que pasar de 0 a todo el dos días, no pasa nada por esperar un poco", ha aseverado.

Sobre su reunión con la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha explicado que plantean que el arranque del curso escolar 2020-2021 sea "de manera presencial".

"No podemos bajar la guardia, seguimos en riesgo"

Simón no ha querido valorar el estudio que está realizando el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz pero ha asegurado que los resultados del estudio de seroprevalencia del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se tendrán "a finales de semana".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha explicado lo peligroso que es tirar guantes y mascarillas al suelo. En esta línea ha explicado que ahora "hay pocos casos" de coronavirus en España, pero no sabemos quién ha utilizado esos guantes y si están "contaminados". "No es una cuestión de protección individual, se trata de proteger a los demás", ha aclarado.