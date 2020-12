Salvador Illa, tras su gestión del coronavirus: "Lo he hecho lo mejor que he podido"

Salvador Illa está cerca de cumplir un año al frente del Ministerio de Sanidad. Han sido 365 días muy difíciles para el ministro por el protagonismo y la exposición continua que ha tenido frente a los medios. Además, de las continuas críticas de parte de la sociedad por su nombramiento.

Illa ha concedido una entrevista a EFE en la que se ha referido a su nombramiento, la aparición y evolución de la pandemia, la irrupción de Fernando Simón... "Lo he hecho lo mejor que he podido. No me arrepiento de haber aceptado el puesto", asegura el ministro.

En cuanto a la tardanza de algunos países en actuar frente al coronavirus, Illa fue muy claro: "Todo el mundo llegó tarde, también España. Nos sorprendió a todos, sin embargo, fuimos de los primeros en reaccionar". España fue de los primeros países en decretar el estado de alarma, dos días después de que la OMS declarara la pandemia.

El ministro aseguró que uno de los peores momentos que ha sufrido desde su nombramiento fue el pico de finales de marzo y principios de abril, cuando los fallecidos diarios se contaban a veces por miles. Además, apuntó que la decisión de impedir a los familiares acudir a los funerales fue durísima para él: "Si ya es muy doloroso perder a un ser querido, no poderte despedir de él, no poderle acompañar, multiplica ese dolor".

Uno de los personajes en España de este 2020 es sin duda Fernando Simón. "Es un trabajador incansable y muy honesto", afirma Illa, sobre el trabajo de Simón. Por otra parte, quiso referirse a la polémica sobre el nombramiento de Fernando Simón al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: "Yo no lo nombré, todos saben quién lo hizo...", fue Mariano Rajoy en 2013.