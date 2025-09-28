Noticias de hoy, domingo 28 de septiembre de 2025

Las alertas rojas por lluvias torrenciales, el cierre del espacio aéreo en Polonia y el incendio del Pico del Lobo, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 28 de septiembre.

Alerta roja de la AEMET: "Peligro extraordinario" por lluvias torrenciales en Tarragona, Castellón y Valencia

La borrasca extratropical Gabrielle, anteriormente huracán, está recorriendo el suroeste de la Península Ibérica y provocando lluvias generalizadas, algunas de ellas torrenciales, especialmente en Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha oriental, Andalucía y el norte de la Comunidad Valenciana. La AEMET ha emitido alertas rojas en Tarragona, Castellón y Valencia, donde se prevén precipitaciones muy intensas.

A partir de mañana, las lluvias se intensificarán en la vertiente atlántica sur y el nordeste peninsular, acompañadas de tormentas y granizo en algunas zonas. Se prevé que esta situación continúe hasta el martes, con cielos mayormente cubiertos en la mayor parte del país, aunque con menor probabilidad de lluvia en el centro norte y sureste peninsular.

En respuesta a la alerta roja, el Ayuntamiento de Valencia ha suspendido las clases, actividades deportivas y universitarias, así como cerrado parques, cementerios e instalaciones municipales. También se recomienda evitar zonas como el Jardín del Turia y el bosque de La Devesa El Saler.

En Tarragona, el nivel de peligro por lluvias se ha elevado a muy alto, especialmente en las comarcas del Montsià y Baix Ebre, donde se podrían superar los 200 litros acumulados. Protecció Civil ha pedido a los vecinos no salir de casa ni acercarse a cauces.

En Aragón, se ha activado la fase de alerta del Plan de Protección Civil ante la previsión de lluvias intensas y tormentas. Se han decretado avisos naranja y amarillo en distintas zonas de la comunidad.

La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de posibles crecidas torrenciales en barrancos y cauces menores en varias comunidades, incluyendo Navarra y La Rioja, debido a la acumulación de lluvias en poco tiempo.

Además, se esperan vientos moderados y, en algunas zonas costeras, rachas fuertes. Las temperaturas bajarán notablemente en muchas regiones del interior, aunque las mínimas subirán en el nordeste. También se prevén bancos de niebla en algunas zonas del país.

Polonia cierra su espacio aéreo de forma temporal como medida "preventiva" tras uno de los peores bombardeos de Rusia sobre Ucrania

Polonia cerró temporalmente su espacio aéreo cerca de Lublin y Rzeszów debido a actividades militares no planificadas relacionadas con la seguridad nacional. La restricción duró pocas horas y fue levantada antes de las 8:00 horas, según FlightRadar24. En respuesta a recientes ataques aéreos rusos sobre Ucrania, el Ejército polaco desplegó cazas, sistemas de defensa aérea y radares en modo de máxima alerta, junto a fuerzas aliadas, como medida preventiva y defensiva. No se detectaron violaciones del espacio aéreo polaco.

Durante la madrugada, Ucrania sufrió un ataque masivo con drones y misiles por parte de Rusia, que dejó al menos tres muertos en Kiev y varios heridos en Zaporiyia, donde también se registraron daños materiales. El presidente Zelenski denunció que Rusia lanzó más de 500 drones y 40 misiles en un ataque que calificó de "terrorista". Por su parte, Moscú afirmó haber interceptado 41 drones ucranianos y atacado instalaciones militares ucranianas con armas de precisión y drones.

El incendio del Pico del Lobo (Guadalajara) entra en Segovia y obliga a desalojar Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla

El incendio forestal iniciado en Pico del Lobo (Guadalajara) se ha extendido a la provincia de Segovia durante la madrugada del domingo, manteniéndose en Nivel 2 de gravedad, lo que implica intervención estatal por el riesgo a zonas habitadas. El fuerte viento está dificultando las labores de extinción y ha obligado al desalojo de la localidad de Riofrío de Riaza y, de forma preventiva, de la urbanización de La Pinilla. También se han cerrado tres carreteras comarcales.

Actualmente, más de 180 efectivos, incluyendo medios autonómicos, estatales y de Castilla-La Mancha, trabajan en la zona con 12 medios aéreos y 25 terrestres. Las operaciones de evacuación se han desarrollado sin incidentes graves, ya que muchas viviendas eran segundas residencias.

La Junta de Castilla y León ha enviado varias alertas a la población recomendando evitar actividades al aire libre y mantenerse alejados del área. Castilla-La Mancha, por su parte, ha restringido el acceso al Hayedo de Tejera Negra. El incendio ha arrasado ya unas 2.800 hectáreas y sigue sin estar controlado.

Aunque ha llovido en otras zonas de Segovia, las precipitaciones aún no han alcanzado el área afectada, donde los equipos de extinción continúan trabajando intensamente.

