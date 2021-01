¿Dónde están todas las vacunas que ha recibido España?

Desde finales de diciembre estaba previsto que llegaran todas las semanas 350.000 vacunas contra el coronavirus. Si vemos los datos de Sanidad, las Comunidades Autónomas tienen 412.594 dosis que no han puesto. ¿Porqué dicen algunas CC.AA que no tienen? Lo vemos con Madrid. Ahora mismo tienen 58.681 dosis de la vacuna contra el coronavirus pero dicen que las necesitan para poner la segunda dosis. No pueden vacunar a gente nueva.

El retraso de las vacunas

Y ahora algunas comunidades autónomas avisan que tienen que suspender sus nuevas vacunas contra el coronavirus. Desde Sanidad deja claro que "es la Unión Europea quien negocia, quién firma los contratos, quien se encarga de su seguimiento y quien trabaja para su efectivo cumplimiento".

Lo hace después de dos semanas en las que Pfizer retrasara puntualmente su suministro semanal, que ya ha recuperado desde el pasado lunes, y de que AstraZeneca anunciara el pasado viernes que distribuirá menos vacunas a la UE que las que acordó con el Ejecutivo comunitario.

Desde el principio cada comunidad autónoma ha ido administrando las dosis de la vacuna del coronavirus según su propio criterio. La mayoría ya ha puesto más del 70% de las dosis recibidas. Las dosis que les quedan están reservadas.

También hay comunidades que hablan de escasez. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha indicado que el Gobierno tiene que "apretar mucho" para que lleguen las vacunas necesarias para cumplir el objetivo del 70% de la población inmunizada en el verano, pues con las dosis que están llegando se tardarían "años" en vacunar a todos los andaluces.

Suspenden vacunación

La Comunidad de Madrid suspenderá "al menos durante esta semana y la siguiente" la inoculación de primeras dosis de vacuna contra el coronavirus y Cataluña también retrasará la inmunización si no llegan más remesas. Estos anuncios se producen después de los problemas que han tenido y tienen las farmacéutica Pfizer, Moderna y también AstraZeneca para suministrar las dosis que acordaron con la Comisión Europea en el contrato firmado para inmunizar a los 27 países de la Unión.

