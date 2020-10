Restricciones en Madrid por el coronavirus, ¿se puede viajar fuera de la provincia? ¿Y entrar?

Las restricciones a la movilidad en diez municipios madrileños, incluida Madrid capital, entrarán en vigor a las 22.00 horas este viernes 2 de octubre, según ha avanzado en rueda de prensa el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas son los municipios afectados, con un total de 4.786.948 habitantes.

En estos municipios no estará permitido entrar o salir salvo para actividades "adecuadamente justificadas" y habrá más reducciones de aforos y de horarios en locales comerciales y de hostelería de los vigentes en este momento.

¿Puedo salir de de la Comunidad de Madrid?

Pues depende de dónde vivas. Si tu residencia habitual no está en uno de los 10 municipios de Madrid con restricciones, podrás salir de la Comunidad y desplazarte hacia zonas donde no haya limitaciones. Sin embargo, si vives en una de las zonas confinadas, no podrás salir salvo por causa de fuerza mayor.

Cada día se producen 2,2 millones de desplazamientos entre la capital y el resto de municipios de la región, y el 40% de estos trasladados se produce por trabajo o por estudios, por lo que se van a poder seguir haciendo. Por eso, los científicos insisten en que de poco sirve el cierre perimetral de Madrid si no se invierte en detectar casos, aislarlos, vigilar las cuarentenas y en los rastreadores, para que identifiquen todos sus contactos.

¿Puedo entra en la Comunidad de Madrid?

La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha sido muy clara a este respecto en un tuit: "Desde mañana podrás llegar a Madrid desde Berlín pero no desde Parla. Gracias por el caos, Pedro Sánchez". Y así es, el aeropuerto sigue abierto, por lo que los turistas pueden seguir llegando a la capital, pero los ciudadanos del resto de España no podrán venir a la capital de visita o de compras.

¿Qué ocurre con el Puente del 12 de octubre?

Nuevo puente que no se podrá disfrutar de la capital, al menos tal y como están las cosas ahora mismo. Las nuevas restricciones en Madrid para combatir la pandemia del coronavirus suponen un nuevo golpe para el sector turístico.