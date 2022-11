Los restos mortales de Vanessa, la adolescente violada y asesinada en Francia, llegan hoy a Granada

Los restos mortales de Vanessa llegan este lunes a Granada desde la localidad francesa de Tonneins y será enterrada el martes en el cementerio de San José de Granada. El Ayuntamiento organizará y correrá con los gastos del sepelio después de que la familia lo pidiese oficialmente.

Una vez se han ejecutado todos los trámites burocráticos pertinentes para poder traer a Vanessa a Granada está previsto que los restos mortales lleguen hoy a la ciudad en la que nació en 2008. La familia ha expresado su deseo de enterrarla en la intimidad.

Vanessa tenía 14 años y fue asesinada y violada en Francia cuando la adolescente salía del colegio Germillac de Tonneins, una pequeña localidad de 10.000 habitantes, unos 100 kilómetros al sureste de Burdeos.

Su madre fue quien dio la voz de alarma ante su desaparición esa misma tarde al no poder contactar a casa y ver que no había regresado del centro escolar. El autor confeso del asesinato ha sido detenido e identificado como Romain C. Tras ingresar en prisión confesó el crimen y dijo a los agentes dónde estaba el cadáver.

Romain no figuraba en los registros como delincuente sexual pero con solo 15 fue procesado por una agresión sexual cometida en 2006 que como era menor de edad no supuso el ingreso en prisión. Actualmente, el detenido vivía con su pareja con la que recientemente fue padre de una niña.

Vanessa era la mayor de tres hermanos, todos llevaban un tiempo residiendo en la localidad de Tonneins, en la región de Aquitania.