Renfe descarta de momento el lanzamiento de AVLO, su ave 'low cost', por la pandemia del coronavirus

La pandemia del coronavirus ha provocado la cancelación del lanzamiento del ave 'low cost' de Renfe. Lo ha dicho el presidente de la operadora ferroviaria, Isaías Táboas. El responsable ha matizado que el 'AVLO' no se estrenará a corto plazo como consecuencia del impacto económico de la crisis.

"El AVLO se recuperará cuando los clientes lo demanden. Ahora la gente no hace planes de viaje y es un producto que necesita tener un aprovechamiento cercano al 90%; sacar un producto así cuando el mercado no está dispuesto no tiene mucho sentido para nosotros en este momento", ha declarado en un foro de Movilidad organizado por 'Invertia'.

Según las estimaciones de los expertos, el grupo público registrará pérdidas cercanas a los 200 millones de euros este 2020. Esta circunstancia sumada a la baja demanda en viajes en comparación a la del pasado año ha provocado que la nueva apuesta de Renfe tenga que retrasar su estreno.

Nuevo aplazamiento

Un día después de decretarse el estado de alarma en España por la propagación del brote, Renfe confirmó que su nuevo ave 'low cost' entre Madrid y Barcelona quedaba cancelado. Para el primer viaje en el tren de alta velocidad de bajo coste se habían vendido 150.000 billetes. La operadora tuvo que proceder a devolver el importe de los billetes que ya había vendido para este nuevo servicio.

Meses más tarde, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, reconoció que no se planteaba "un servicio 'low cost' en el corto espacio de tiempo". La inauguración del AVLO estaba prevista para el 6 de abril.

Ouigo comienza a operar en 2021

La primera empresa que hará la competencia a Renfe en trenes de alta velocidad se llama Ouigo. Pertenece a la operadora francesa SNFC y empezará a funcionar el 15 de marzo de 2021. Los trenes de alta velocidad Ouigo competirán a precios muy asequibles, la mitad de lo cuestan ahora. El servicio dará inicio con una ruta entre Madrid y Barcelona con paradas en Zaragoza y Tarragona aunque desde la compañía han confirmado que esperan viajar también al Levante o al Sur.

Ilsa lo hará en 2022

Pero Ouigo no será el único rival de la operadora española. ILSA llega desde Italia a través de un consorcio entre Treintalita y Air Nostrum y competirá con Renfe en las líneas de alta velocidad españolas. Los 23 trenes encargados por ILSA tendrán 200 metros de largo y capacidad para más de 450 pasajeros. ILSA prevé comenzar a operar en España a partir de 2022 en las líneas Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia/Alicante y Madrid-Sevilla/Málaga.