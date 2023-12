Los recursos disponibles para las supervivientes de la violencia de género

Año 2001. Ana vive en Betanzos, en La Coruña, con su pareja y con su hija de 2 años. Él se va de casa durante un tiempo y un día, reaparece. Ambos empiezan a discutir. "Él me empujó contra la pared del salón y yo empecé a sangrar", recuerda ella.

Se va a la habitación y él la persigue con un cuchillo, sigue contando. "Me pone el cuchillo aquí -se señala el cuello-, me rajó la tiroides. Caí desangrada y se largó, me quedé sola", concluye. Ana llama a la Guardia Civil y le denuncia.

Este es sólo un mínimo resumen de la historia de una superviviente del maltrato. En aquel año no existía ley de violencia de género pero eso no le frenó. "No había ley de violencia de género y denuncié. Mi hija me dio la fuerza", dice. Y pide "que todo el mundo denuncie". Ella ahora cuenta su historia desde la asociación en la que ayuda a otras mujeres, víctimas de violencia de género. Llegan a Mirabal gracias "al boca a boca, al juzgado porque las deriva o a través de la Guardia Civil", explica.

Los recursos disponibles para las supervivientes del maltrato

Cuando contactan con ellas, "las acompañamos a poner un parte de lesiones, a poner una denuncia, las acompañamos durante todo el proceso. Y lo primero es escucharlas", matiza Ana. Ella sabe que es clave verbalizar el maltrato porque "lo que no se narra, no existe", afirma, pero muchas de estas supervivientes sienten miedo. Razones no les faltan, "me van a quitar a los niños, me voy a quedar en la calle, dependo económicamente de él...", ejemplifica. Y ese temor les paraliza. Lo explica bien Auxiliadora Díaz, magistrada especializada en violencia de género. "Muchas de ellas me dicen que se encuentran solas una vez que se dicta la sentencia", asegura.

Les falta información, les invade la incertidumbre, "lo que pasa detrás de la denuncia nadie lo conoce", confirma Ana. La denuncia es fundamental para salir de la violencia pero la magistrada añade, "es necesario la interposición de la denuncia pero también es necesario el asesoramiento tanto jurídico como psicológico".

Es importante darles a conocer que tienen muchos recursos, seguros, para ellas. "Las oficinas de atención a la víctima antes de interponer la denuncia". "Hay entidades que trabajan, hay asociaciones que trabajan, hay servicios sociales", explican ambas. Y cada día se trabaja más para mejorar su protección. "La orden de protección, la orden de alejamiento pero también existen otro tipo de medidas. No solamente para ellas sino también para los niños", concluye Díaz.

Aumentan las denuncias por violencia de género

Todos los expertos coinciden en que hace falta incidir más en ello para que ese miedo, esa incertidumbre, no les frene nunca. En el segundo trimestre del año las denuncias por violencia de género han crecido más de un 5 por ciento.