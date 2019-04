Reconocimiento de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción a la labor de Atresmedia

Este reconocimiento, que también ha sido extendido a otros principales grupos y medios de comunicación españoles, se ha realizado durante el acto conmemorativo del 30 aniversario de la FAD, cuyos programas educativos de prevención escolar han llegado en estas tres décadas a más de 7 millones de alumnos.

En el acto, tanto Doña Letizia, presidenta de honor de la FAD, como el presidente de la Fundación, Ignacio Bayón, agradecieron la dedicación y el apoyo continuo que la FAD ha recibido desde su creación, en 1986, de parte de la Reina Sofía, que recibió el homenaje de los presentes en el acto.

Todos los que forman parte de esa institución han querido agradecer a Doña Sofía su entrega a las campañas de sensibilización de la FAD. Todos, incluida la Reina Letizia, que abrazó a la madre del Rey Felipe y que compartió con los asistentes una confidencia que le hizo hace años Doña Sofía.

"Me dijo que sin duda hay una iniciativa que me ha hecho sentir digna de servir, que me ha hecho ser feliz por estar y por ser lo que soy, por ir de la mano de una causa, y esa iniciativa es la FAD", señaló a los presentes.

Durante la celebración de este trigésimo aniversario de la FAD, se han repasado las campañas y las iniciativas desarrolladas para concienciar a la sociedad sobre el peligro de las drogas.