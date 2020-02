Un joven de 23 años ha recibido una brutal paliza por defender a una mujer que estaba siendo golpeada por su novio en la localidad murciana de Puente Tocinos, en Murcia.

"Al principio no quería meterme, pero vi que le pegaba fuerte y le cogía la cabeza y se la estampaba contra un coche", señala el joven. Intentó distraer al agresor, al que conocía de vista, invitándole a tomar una copa. Pero minutos después empezó a recibir golpes y puñetazos hasta que "me dejó inconsciente y me siguió pegando".

El joven está ahora pendiente de una operación de un ojo que resultó dañado por los golpes

El joven ya despertó en la ambulancia camino del hospital de Murcia donde ahora permanece ingresado. Se encuentra a la espera de una operación de una membrana del ojo que resultó dañada tras los golpes.

El joven desconoce si el agresor ya ha sido detenido ni el estado de la víctima.