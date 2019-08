Los técnicos que trabajan en la extinción del incendio en el Parque Nacional del Guadarrama, en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso-La Granja (Segovia), confían en controlarlo este lunes, según el coordinador de la Dirección General de Medio Natural de Castilla y León, Javier Muñoz.

En la vertiente madrileña del parque de Guadarrama, el incendio de la Morcuera está ya estabilizado aunque en las últimas horas se han reactivado algunos focos.

Patrimonio Nacional ha cerrado las visitas a los jardines del Palacio Real de La Granja hasta que se extinga el incendio, que se originó muy cerca de su perímetro, aunque no se ha visto afectado. En una rueda de prensa, Javier Muñoz ha indicado que el avance de las llamas "es lento" y, gracias a la intervención de los medios aéreos y terrestres de diferentes administraciones, incluida la Unidad Militar de Emergencia (UME), "hay esperanzas" en poder controlarlo a lo largo del día.

En este contexto, ha destacado el aumento de los medios aéreos, hasta catorce aviones anfibios Canadier y helicópteros, que podrán trabajar todo el día. "Aún hay zonas en las que seguir trabajando para tenerlo controlado, pero si se mantienen las condiciones de viento quizá se pueda estabilizar a lo largo del día", ha añadido. Según Javier Muñoz, hay una parte del frente con llama, a las que se ataca con catorce medios aéreos y terrestres.

De los dos frentes que existen, hay un flanco derecho hacia Valsaín que preocupa más "al estar entrando en un pinar con el viento en contra y muy despacio, pero no sube a las copas, tiene peligro, y en el flanco izquierdo no hay demasiado peligro", ha matizado Muñoz. Sobre el origen del incendio, a las 14.46 horas del domingo, en la Cuesta del Plátano, en la urbanización Caserío de Urgel, en La Granja, Muñoz ha explicado que se tiene certeza de que ha salido de una calle "pero no sabemos si ha sido negligencia o intencionalidad, la brigada de investigación lo intentará averiguar".

Tampoco se ha querido posicionar sobre si hay relación entre los incendios de la Granja, en Segovia, y el del Puerto de La Morcuera, en Madrid: "Las casualidades existen o se ha producido un acto doloso y malvado". Por su parte, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Javier López Escobar, ha informado de que un miembro de la brigada de extinción ha resultado herido leve al producirse un corte en un tendón, por lo que fue trasladado al Hospital General de Segovia.