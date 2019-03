Rajoy asegura que "es de sentido común" que el Gobierno pague la repatriación de los religiosos

Después de que la directora general de Salud, Mercedes Vinuesa, informase este jueves de que el Gobierno iba a iniciar los trámites para que la Orden San Juan de Dios se hiciese cargo de los costes de la repatriación, y la propia congregación haya manifestado que se hará cargo de los "costes y responsabilidades que tenga que asumir", Mariano Rajoy ha negado este dato y ha asegurado que "evidentemente lo va a pagar el Gobierno español".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha querido "zanjar la polémica" en la rueda de prensa posterior a su primer despacho en Marivent con el Rey Felipe VI. "No me he planteado nunca esa polémica".

Rajoy ha manifestado que "ignora el debate" y ha reiterado que es de "puro sentido común" que esos costes sean asumidos por el Ejecutivo, de igual manera que cuando "hablamos de los españoles repatriados desde Libia eso lo paga el Gobierno".

Sobre las perspectivas económicas

El presidente del Gobierno ha subrayado que aunque la economía está evolucionando bien, no puede estar satisfecho "mientras el nivel de desempleo sea el que es".

A este respecto, ha destacado que ya hay menos personas en paro que cuando comenzó la legislatura. Asimismo, ha recalcado el "importante" crecimiento económico del primer y del segundo trimestre y ha incidido en que hay que seguir perseverando y trabajando con las políticas de los últimos años. Además, ha mostrado su confianza en que, a pesar de que los datos del primer trimestre no fueron buenos, la economía europea mejore en las próximas fechas.