La Orden de San Juan de Dios "asumirá los gastos que tengan que asumir"

El director de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Jose María Viadero, ha asegurado que esta organización "asumirá los gastos y responsabilidades que tenga que asumir" respecto a las repatriaciones del religioso Miguel Pajares y de la monja Juliana Bonoha Bohé.

En rueda de prensa, ha señalado además que, hasta el momento, esta organización no ha recibido ningún requerimiento económico por parte del Ministerio de Sanidad. No obstante, ha considerado que una repatriación con las características de la del religioso, infectado de ébola en Liberia "no es una repatriación al uso".

Además, se ha mostrado contento de que Pajares y la religiosa Juliana Bonoha Bohé estén siendo "bien atendidos" y ha señalado que "por expreso deseo de los pacientes no se hará publico su estado de salud".