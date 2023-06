Rafael Amargo, tras saber que se suspende el juicio: "El proceso está viciado desde el principio"

El juicio contra Rafael Amargo estaba previsto para el 7,8, 9 y 12 de junio sin embargo, ha sido suspendido sin fecha. En esta causa se acusa al bailaor de ser, presuntamente, el cabecilla de una banda que traficaba con drogas desde el piso del artista, y también pertenencia a banda criminal.

El artista ha hablado con los medios de comunicación a la salida y no ha ocultado su decepción: "Llevo 2 años y medio que no puedo trabajar y ahora tengo que esperarme más tiempo todavía" ha reprochado para a continuación lanzar la siguiente pregunta: "¿Yo qué culpa tengo?, si yo estoy aquí cumpliendo con todo lo que se me exige". Otro acusado renunció a su abogado y eso ha llevado a la suspensión de las vistas fijadas, sobre ello Amargo ha contestado "quiero hablar de mí y defenderme yo. Quien me conoce sabe que esto que estoy viviendo no me lo merezco"

Amargo ha lamentado que este juicio se "dilate" más en el tiempo y ha apelado a cuestiones personales: "Lo único que están haciendo es hacer más daño". El bailaor ha pedido a la Fiscal "que sea profesional" porque dice "las cosas no se hacen tan mal".

Además ha denunciado que este caso "le está costando la vida a mi padre que está agonizando en un hospital" y ha denunciado que "el proceso está viciado desde el principio".

De traje, camisa blanca y con un semblante serio, a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid al artista le ha costado articular palabra ante la emoción y se ha limitado a señalar que es inocente. Fue su abogado defensor quien avanzó que rechazaban un acuerdo con Fiscalía. Amargo afronta una pena de 9 años de cárcel por un delito contra la salud pública.

Amargo fue detenido el 1 de diciembre de 2020 junto a su pareja y otras dos personas en el marco de la 'operación Codax', cuyo nombre significa cuervo en latín y se apoda así por una imagen de Amargo de su Instagram en la que aparece con unas alas de esta especie de ave.

Tras declarar, los arrestados quedaron en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir cada quince días al juzgado. En su escrito de acusación, el fiscal solicita la misma pena para Juan Eduardo S.B., asistente de producción de Amargo, al actuar supuestamente de forma "conjunta" con el otro acusado en la compra y posterior distribución de dichas sustancias.

En su relato, el fiscal relata que, durante los meses de abril y diciembre de 2020, ambos "se venían dedicando de manera concertada y persistente a la distribución de sustancias estupefacientes, entre otras metanfetamina, a terceras personas a cambio de dinero".