Rabia en Ceuta mientras se llevan detenido al presunto asesino del niño de 8 años: "¡No le tapéis la cara, hijo de puta!"

La Policía ha detenido a un hombre mayor de edad de Ceuta por el asesinato el pasado 19 de diciembre de Mohamed Abdesalam, un niño de 8 años. El detenido no pertenece al entorno familiar ni al entorno del pequeño pero sí tiene antecedentes por agresiones sexuales. Cuando las autoridades se llevaban detenido al hombre, los familiares del pequeño le gritaban e insultaban indignados. No contuvieron la rabia.

Según medios locales, el detenido ha confesado ser el autor del crimen. El menor que apareció muerto en un descampado. El hombre trabajaba como limpiador en varios colegios. La detención supone para la familia cierto "alivio" a pesar del enorme dolor. Creían que el pequeño había sido asesinado por un familiar o alguien del entorno cercano.

El niño desapareció tras salir de casa para jugar al fútbol pero nunca volvió. Unas 24 horas más tarde fue encontrado muerto, con signos de violencia, en unos matorrales. Murió, según la autopsia, de un golpe en la cabeza.

Rabia en Ceuta

"No tapéis a ese hijo de puta, no le tapéis, hijo de puta, no le tapéis la cara", gritaban los familiares. Nada más entrar al coche de policía, un hombre se acerca, le grita y golpea el cristal al grito de "tu puta madre". El coche sale a toda velocidad para evitar que crezca la tensión entre los vecinos.

El padre del pequeño reconoció que están destrozados porque no se trata de una muerte natural sino que "ha sido provocado". "Yo creía que el niño estaba en casa de un amigo", explicó entre lágrimas el progenitor, Abdelmalik Abdeselam.