¿Qué hacer si presenciamos un caso de violencia de género?

La Policía Nacional se une a Antena 3 Noticias y la Fundación Mutua Madrileña en la iniciativa 'Contra el Maltrato, Tolerancia Cero' para ejercer una mayor influencia y concienciación ante esta lacra.

¿Qué es lo que tenemos que hacer si presenciamos un posible caso de violencia de genero o lo escuchamos al otro lado de la pared? ¿Debemos intervenir para ayudar a la víctima o quedarnos al margen para no empeorarlo todo? María Fernández, portavoz de la Policía Nacional, ha explicado en una entrevista con Esther Vaquero los consejos a seguir si vivimos esta situación.

"Lo más importante es llamar al 091, es lo que cualquier ciudadano puede hacer. Lo principal y prioritario", asegura. Preguntada por si es conveniente intervenir, María Fernández recomienda valorar las circunstancias y también si nuestra actuación como testigos puede empeorar la situación: "Si el agresor va armado, es mejor no intervenir nunca".

A veces, puede existir una relación de confianza con el presunto agresor, pero María Fernández recuerda que eso "no es motivo para no actuar con cautela". "Debemos actuar solamente si estamos seguros de que no empeoramos la situación para la víctima o para nosotros", precisa.

Respecto a la posibilidad de grabar vídeos, fotos o audios, la Policía insiste en que esas pruebas pueden ayudar a los agentes pero "siempre hay que hacerlo con discreción y a una distancia en la que el agresor no se sienta grabado".