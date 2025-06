A estas alturas del año hay dos tipos de madres y padres. Aquellos que ya han recibido el WhatsApp para decidir el regalo que le van a hacer al profesor de su hijo y los que todavía lo van a recibir. Con el final de cada curso escolar en España en algún momento se convirtió en tradición hacer un regalo a los docentes que durante 10 meses guían a los pequeños en el camino de la educación.

Desde la típica taza con la foto de los alumnos hasta obsequios más sofisticados como un bolso de marca, pasando por la marca España de un buen jamón de bellota o la tan recurrida botella de agua con los nombres de la clase. Hay inifnidad de opciones entre las que elegir y por supuesto también presupuestos variopintos. Pero como era de esperar, esta práctica no está hecha al gusto de todos.

Todo se complica cuando hay un grupo de WhatsApp de por medio y este tema ya de por sí espinoso no iba a ser menos. Desde la madre motivada que urge al resto a decidir ya qué se compra este curso hasta la negacionista que cuestiona por qué hay que regalar algo a alguien porque haga su trabajo: 'A mí en mi trabajo nadie me regala nada'. También están los tímidos que por el qué pensarán no se salen del grupo aunque lo cierto es que poca o ninguna gana tienen de gastarse el dinero en un regalo a la profesora o profesor que vete tú a saber si la conocen más que de oídas.

El curso finaliza el próximo 20 de junio, pero desde hoy hasta entonces el tema de conversación en cualquier escuela del país va a ser este, el regalo al profesor. Así que para hacer el debate más entretenido ahora surge un nuevo movimiento, el de los docentes que 'se ponen en huelga' y avisan de que no quieren recibir más regalos. El tema es tan delicado que una decisión así no se toma a la ligera sino que ha de pasar por el claustro. Y desde la Newsletter de Antena 3 nos hemos puesto en contacto con María Elizondo, jefa de estudios de la Escola Can Fabra en Barcelona.

'Era una idea que ya teníamos desde hace tiempo, porque diferentes personas del equipo venimos de centros diferentes, cada uno con su cultura de centro y en esto coincidíamos bastante, pero no habíamos dado el paso nunca. El año pasado, un padre durante el consejo escolar sacó el tema y estuvimos todos de acuerdo en que era interesante tomar la decisión y comunicarlo a las familias. Lo llevamos al claustro y no hubo ninguna discusión. Todo el mundo estuvo de acuerdo, nos faltó el paso que hemos hecho ahora, que era comunicarlo a las familias y explicarles que agradecemos muchísimo lo que han hecho hasta ahora, que agradecemos también cualquier agradecimiento que sea un pequeño detalle hayan hecho los niños y las niñas un dibujo una canción...pero que no hacen falta regalos materiales que supongan un lastre económico de ningún tipo' explica María.

'Esperemos que no nos encontremos en una situación de tener que rechazar un regalo'

Can Fabra no es el único centro que ha oficializado esta decisión, a pocos metros hay otra escuela pública, La Maquinista también va en la misma línea, según publican otros medios, aunque este centro prefirió no hacer declaraciones. Y, aunque entre los argumentos que esgrime Elizondo es que ellos la decisión la tomaron para evitar problemas a las familias, no ha de obviarse que puede haberlas también que no comprendan tal postura.

'Esto no nos ha llegado, no sabemos si habrá alguien de esta opinión. Nosotros en ningún caso hemos prohibido los regalos, pero sí hemos pedido que no nos los hagan. Esperemos que no nos encontremos en una situación de tener que rechazar un regalo. También se entiende que depende de qué sea, durante el curso también a veces hay familias que hacen galletas y traen para la maestra o he ido a no sé donde y te he traído una postal... Esto sale de una muestra de agradecimiento sincero, o una muestra de cariño que podemos tener cualquiera, pero lo que sí que queremos que las familias entiendan es que este desembolso de dinero importante, no nos hace falta, que el agradecimiento nos vendrá dado por otras cosas, una sonrisa, un estar de acuerdo, no ponernos en duda. Si hay alguna familia que está molesta con la decisión nadie nos ha dicho nada', asegura la jefa de estudios de Can Fabra.

'No hacen falta regalos materiales que supongan un lastre económico de ningún tipo'

Difícil paso el de dibujar qué obsequios son aceptables y cuáles no. No hay duda entre un jamón o unas galletas hechas en casa, tampoco entre un bolso de marca y un dibujo... ¿pero qué ocurre con las recurrentes tazas o batas con las huellas de los alumnos plasmadas para las profes de infantil? Y es que con esto de los regalos también es muy habitual caer en el 'un poquito más'. Si el primer año se le regala unas flores y esa tutora acompaña a los niños durante todo un ciclo, probablemente, al final de curso siguiente se quiera incrementar un poquito más el regalo. Además, ha de tenerse claro que 2 euros solos no dan para gran cosa, pero 2 euros multiplicados quizás por 20 alumnos ya es un pellizco que a medida que el presupuesto se sube a 4 euros crece exponencialmente.

'Nosotros estamos hablando de una escuela de primaria y, que yo sepa, ningún docente hemos tenido regalos así. Sí que es verdad que hace unos años había caído un jamón, experiencias de fin de semana, pero los últimos años eran mucho una botella de agua con los nombres de los niños y niñas, o un desayuno para todo el equipo... que ves que económicamente no es lo que están publicando en otros sitios de más de 200 euros por un regalo. Eran regalos, que creo, no estamos hablando de algo muy exagerado, pero igualmente entendemos que a las familias esto les supone estar en un grupo de WhatsApp, y si no te apetece hacer el regalo tener que decirlo delante de todo el mundo, o que igual para ti los 4 euros, o los que sean, no te va bien darlos o has decidido que nos vas a dar nada y un poco era evitar esto a las familias' se ha tomado la decisión. Porque insiste, lo que se pretende es 'evitar problemas a las familias. También entendemos que es un trabajo muy personal, y que es mucho de tú a tú, y en estos tipos de relaciones sí que a veces apetece reconocer al otro y agradecerle, pero no hace falta que sea de una forma material. Si nos dan un gracias, con una sonrisa o un dibujo, o un: 'Ey, que tengáis un buen verano que os lo merecéis' ya estaremos más que regaladas', concluye la docente.

Y mientras nos despedimos con un 'buen verano' otros muchos grupos de WhatsApp siguen sonando para decidir cuánto dinero ponen y qué compran con ello.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com