Los profesores confinados en la Comunidad Valenciana seguirán dando clases online al no ser sustituidos

Llega la vuelta al cole y con ella la incertidumbre en varios puntos de España. Cada comunidad autónoma trabaja para establecer medidas de seguridad que ayuden a frenar la expansión de los nuevos rebrotes de coronavirus.

Es el caso de la Comunidad Valenciana. Allí está previsto que cerca de 800.000 alumnos regresen a las aulas, por lo que se ha contratado a más de 4.000 profesores con el objetivo de asegurar la vuelta al cole y ampliar el ratio docente-alumno.

Además, la Consellería de Educación no cubrirá las bajas de los profesores a menos que estos den positivo en coronavirus, por lo que de ser confinados, tendrán que seguir dando clases online desde sus casas, según ha confirmado Miguel Soler, secretario autonómico de Educación.

De esta forma se asegurará que los alumnos sigan recibiendo clases de forma telemática en caso de que se vuelvan a suspender las clases de forma presencial por la existencia de un caso positivo o simplemente por precaución.

Por tanto, aquel docente que tenga que confinarse pero que no haya dado positivo en coronavirus, no se considerará de baja y la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana no le pondrá un sustituto. A pocos días de que comience la vuelta al cole, sigue siendo una incógnita en muchos puntos de España, donde aún no se sabe cómo se llevará a cabo.

Cinco comunidades autónomas ya han retrasado la vuelta al cole por la preocupante incidencia de los nuevos rebrotes de coronavirus por toda España. Pedro Sánchez se reúne con los presidentes autonómicos para buscar soluciones con respecto a este regreso a las aulas.