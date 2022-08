Prisión provisional para el conductor que mató a dos ciclistas en el atropello de Barcelona

La Justicia ha decretado este martes por la tarde prisión provisional para el conductor que mató a dos ciclistas en el atropello múltiple de Barcelona. Así lo ha dictado la jueza titular del juzgado número 5 de Rubí, localidad de donde eran los ocho ciclistas arrollados por el conductor que se dio a la fuga. Uno de los atropellados permanece en estos momentos en estado crítico. El hombre en prisión provisional tiene 41 años y es vecino de Martorell. A su entrada en el coche policial, su hijo le gritaba "papá te quiero" mientras su pareja le decía: "sé fuerte ¿vale?, piensa en los niños, Isaac".

El detenido el pasado domingo le decía a su familia que "les quiere", dispone de un antecedente por un delito de tráfico. Había sido trasladado este martes sobre las 13:00 horas a los juzgados desde dependencias de la comisaría de Rubí, donde pasó la noche. "Ahora nos vemos Isaac, te llevaré tabaco y dinero", decía su pareja. "No te preocupes por nada de fuera ¿vale?", añadía. La familia se despedía del hombre con un "adiós" cuando el vehículo policial lo trasladaba a prisión.

Uno de los supervivientes del trágico atropello de Barcelona, el presidente del club ciclista de Rubí Pedro Cancio, denunciaba un "atentado". Explicó que el hombre no solo no intentó frenar, "sino que aceleró". El preso se dio a la fuga y las autoridades lo localizaron tras averiguar que el coche pertenecía a su pareja, él no tenía carnet de conducir desde 2021.

A la fuga

Cancio denunció que "el coche que vino en contra del grupo se enfiló directamente a ellos". Matizaba que desconoce el motivo del atropello mortal. "No sé si se le escapó el volante, si iba mirando el móvil, no se sabe. El caso es que nos enfiló y por las declaraciones del último que iba en el grupo, además, aceleró", indicaba. Tras ello, aseveró que "aún sacó el brazo diciendo 'aquí os quedáis' y aceleró para marcharse".

Todo ocurrió en el punto kilométrico 0,5 de la C-243c, que se mantuvo cortada después durante unas horas. Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 10.47 horas y se trasladaron al lugar junto a los servicios de emergencias médicas, donde constataron que uno de los hombres había fallecido en el acto.

Uno de los testigos dio la matrícula del coche a los Mossos. Lo encontraron a primera hora de la tarde abandonado en Martorell, a 15 kilómetros del lugar del atropello. Era un vehículo puesto a la venta desde hace días. El coche tenía el parabrisas roto, la matrícula partida y el parachoques abollado.