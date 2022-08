Un superviviente del atropello de Barcelona denuncia un "atentado": "No frenó, sino que aceleró"

El municipio de Rubí, en Barcelona, está durante tres días de luto por el atropello masivo a 9 ciclistas, donde dos de ellos murieron y otro se encuentran en estado crítico. El conductor presunto autor del atropello ya ha sido detenido y se encuentra en dependencias judiciales. En declaraciones a la agencia Efe, uno de los supervivientes asegura que el conductor "no solo frenó sino que aceleró".

Espejo Público ha tenido la oportunidad de entrevistar a Pedro Cancio, el superviviente de la tragedia y presidente del club ciclista de Rubí , relata que "todas las semanas tenemos programadas unas salidas". "Veníamos de Rubí hasta la urbanización Casablanca, pasado Gelida. A la vuelta, cuando llegamos a Martorell, cogimos la carretera y fue ahí donde sucedió el atropello".

Asegura que "no se lo desea a nadie", que es algo "inimaginable". "Ahora no me salían ni las palabras, y, bueno, las familias, solo pensar en ellas, me rompo", exclamaba. "No puedo pensar en lo que estarán sufriendo, es terrible". Cancio no quiere hablar de accidente, sino de "atentado": "Considero, que un accidente es una acción que no deseamos o queremos. Si tenemos la desgracia de que ocurre, si somos víctimas o responsables, qué menos que echar mano del freno y pararse para auxiliar a las personas".

Denuncia que en este caso "no fue así" ya que el atropello ocurrió en "un trayecto plano, muy ancho, bien diferenciados los carriles". Relata cómo vieron al coche aproximarse hacia los ciclistas: "el coche que vino en contra del grupo se enfiló directamente a ellos". Matiza que desconoce el motivo del atropello mortal. No sé si se le escapó el volante, si iba mirando el móvil, no se sabe. El caso es que nos enfiló y por las declaraciones del último que iba en el grupo, además, aceleró", indicaba. Tras ello, asevera que "aún sacó el brazo diciendo 'aquí os quedáis' y aceleró para marcharse.

Detenido el presunto conductor

Mossos d'Esquadra han detenido al presunto conductor que arrasó al grupo de ciclistas que se había dado a la fuga. Se trata de un vecino de Martorell de 41 años. Es la pareja actual de la propietaria del coche arrambló al grupo y mató a dos de ellos. Dispone de numerosos antecedentes y comparecerá en las próximas horas ante el juzgado de guardia.