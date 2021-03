Realizan el primer trasplante cruzado de riñón a una niña de grupo sanguíneo incompatible en España

Los directores médicos de los hospitales Sant Joan de Déu y Clínic, Miquel Pons y Antoni Castells, han realizado el primer trasplante cruzado de riñón de grupo sanguíneo incompatible en España. Este trasplante se ha realizado a una niña de 8 años y ha sido posible gracias a su padre, quien donó el riñón.

El Dr Antonio Alcaraz, Jefe servicio urología Hospital Clínico informó de que se recibió el riñón de un adulto que llegaba desde Sevilla, pero ponerle un riñón grande a una niña pequeña no es lo adecuado. Por lo que, a pesar de ser una situación compleja que implica numerosos servicios transversales, se valoró el transplante con diferentes grupos sanguíneos.

La situación era complicada dado que la pequeña, Candela, llevaba muchos años con diálisis. Un gran reto organizativo e intenso que finalmente terminó con un final feliz. La Directora General de la ONT, Beatriz Domínguez, declaró que "este trasplante pone de manifiesto que cuando no somos capaces de encontrar solución gracias al ingenio conseguimos llegar a la solución con sofisticación del programa. Logramos un donante parecido al de Candela pero incompatible con grupo sanguíneo, gracias a este programa 260 son los pacientes que se han trasplantado".

También el Director de la organización catalana de trasplantes Jaume Tort, tenía buenas palabras donde informaba de que "cerrar año con casi mil trasplantes en Cataluña es excepcional". De nuevo, Alcaraz comunicaba que "el principal reto ha sido aplicar una estrategia de grupo compatible".

"Los dos donantes tienen que ser hechos de forma simultánea, y las cirugías empiezan de manera coordinada, en Sevilla se extraía el riñón de Candela y se implantaba el que sacábamos en el clínico, se tenía que coordinar el sistema de transporte vía aérea, minimizar el tiempo y contar con médicos tanto en el Clínic como el virgen del Rocío".

El transplante de Candela es el primer trasplante cruzado pediátrico. La pequeña ya había sido trasplantada de un riñón grande un varón, que como se comentaba al principio no es lo adecuado dado que al ser un riñón grande y tener un espacio pequeño se tiene dificultad. Ignacio Revuelta, de la unidad de trasplante renal del Hospital Clínico informa de manera positiva de que este gran paso "no sólo abre la puerta a otros niños, sino a otros adultos. La prioridad siempre es la compatibilidad inmunológica, un riñón compatible inmunológicamente".

Además, el doctor añadía que "los órganos se extraen al mismo tiempo y se envían al centro donde van a ser trasplantado a través de un vuelo privado para sufrir el mínimo impacto", donde la Dr Yolanda Calzada, nefróloga del Hospital de Sant Joan de Déu ha afirmado el " gran hito que supone ofrecerle a una paciente que llevaba 4 años con diálisis, conseguir encontrarle donante viable y hacer un transplante con garantía".

Alberto, el padre de la pequeña Candela, contaba con mucha alegría que "para nosotros han sido 6 años de enfermedad, 4 años de diálisis duros. Esto permite tener la calidad de vida adecuada pero aún así tiene repercusión en la salud del paciente. Hay muchos pacientes que están en procesos difíciles, lo que hemos conseguido con Candela es un mensaje de esperanza para los que están en situaciones complejas". El padre, agradecido continuaba diciendo que "hemos vivido 6 años de sacrificio, intentado normalizar la situación, siempre hemos mirado al futuro con optimismo. Cuando surgió la posibilidad del donante vivo nos apuntamos de cabeza mi mujer y yo. Al principio no pudo ser, quizá esto no se puede decir, no tuvimos ni que pensar, como padre no tienes dudas, es la decisión más fácil que he tomado en mi vida", decía emocionado. Finalizaba diciendo que "han sido semanas duras cuando hicimos el trasplante , momentos complicados. Nos ayudaron y Candela ha salido adelante y ahora está fantástica, hecha una moto, aún no puede ir al cole, pero está con niveles de actividad normales. Nuestra vida ha cambiado y os damos las gracias"