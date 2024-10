Preguntas y respuestas de la Ley de Bienestar Animal un año después: ¿Puedo cruzar a mi perro? ¿Dónde hago el curso?

Desde hace un par de años, hay más mascotas que niños en España. Hemos convertido a los animales en nuestros compañeros preferidos y disfrutamos compartiendo nuestra vida con ellos. Son una parte importante de nuestro día a día y, por eso, desde hace un año tienen una ley que los protege. Se trata de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 29 de marzo de 2023. En ese momento, la norma indicaba que las tiendas donde se comercializaban perros, gatos y hurones disponían de doce meses para finalizar su actividad de venta de estas especies. Ese plazo terminó este 29 de septiembre y, desde entonces, solo las personas criadoras debidamente registradas pueden vender perros, gatos y hurones.

Pero ¿quiénes son esos criadores debidamente registrados? ¿Un particular no puede vender? ¿Qué pasa si se cría sin estar registrado? Todavía existen muchas preguntas alrededor de esta cuestión. Arantxa Sanz, abogada de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid, ha tratado de responderlas a todas.

"Lo que se persigue con esta ley es que los animales estén en condiciones y que no se les haga sufrir ni se les maltrate", comienza explicando la letrada. Y, como "los perros, gatos y hurones no viven bien en el espacio que ofrece una tienda de animales", desde hace unos días no pueden estar allí. Estos animales solo podrán ser criados "en buenas condiciones" por criadores profesionales que, además de registrarse, tendrán que dar de alta su actividad comercial y pagar sus impuestos. Aunque, si un particular quiere cruzar a su perro, también podrá hacerlo, pero con cierto control. "Tendrá que registrarse como criador eventual, tener únicamente una camada y no podrá vender a los cachorros", solo regalarlos o quedárselos, aclara la abogada. "Si quiere vender, deberá registrarse como profesional y pagar impuestos", asegura.

"Las personas crían sin control... y no se puede tener camadas sin ton ni son"

Esta medida se ha tomado porque "no se pueden tener camadas sin ton ni son". Tal y como revela la abogada, en España se abandonan más de 300.000 animales de compañía al año. "Es una cifra escandalosa. Somos de los países europeos que más altas tasas de abandono tiene", explica. "Las personas crían sin control y esta es una forma de responsabilizarse y de que quede constancia de quién cría", porque, según afirma Arantxa Sanz, "luego muchos cachorros acaban en los centros de recogida, que ya están saturados". "No hay familias para tantos animales" y, si se quiere una mascota, hay "muchísimos animales abandonados que necesitan familias", afirma, asegurando que no es necesario criar más.

"Criar es favorecer a esta situación tan tremenda que estamos padeciendo. Fomenta la adquisición compulsiva, irresponsables, impulsiva y sin tener en cuenta las responsabilidades", lamenta, y explica que con esta ley se pretende "llegar a una situación de abandono cero".

"Evitar la reproducción incontrolada"

En este sentido, además de obligar a los criadores a registrarse, la ley obliga a los dueños de los animales de compañía a que "adopten las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada" e impone a todos los dueños de los gatos que los esterilicen de forma obligatoria antes de los seis meses. Para Arantxa Sanz, esta es una medida muy beneficiosa ya que, además de evitar la sobrepoblación de mascotas, ayuda al bienestar de los animales: "Les das calidad de vida y les quitas sufrimiento, porque en casa no podrían reproducirse como si estuvieran en la naturaleza".

Para los casos en los que no se haya esterilizado al animal, no haya podido controlar su actividad y la hembra se haya quedado preñada de forma inesperada, "habrá mecanismos", aunque todavía están por desarrollar. Pero, según la abogada, lo más probable es que se obligue al dueño a darse de alta en el registro de criadores o que se envíen a los cachorros recién nacidos a un centro de recogida.

Otras medidas polémicas

La ley contiene otras medidas, que nada tienen que ver con la reproducción de las mascotas, pero que también se han vuelto polémicas y suscitan dudas en los dueños. Por ejemplo, en la norma se recoge que las personas que opten a ser titulares de perros deberán acreditar la realización un curso de formación gratuito que tendrá una validez indefinida. Según informa la abogada, todavía no está muy claro quién impartirá este curso ni dónde, porque todo "sigue pendiente de desarrollo", pero aclara que "los gastos los asumirá la Administración".

Pese a que a algunos piensan que esta formación es un obstáculo a la hora de adquirir un perro, Arantxa Sanz cree que es algo muy positivo ya que "pretende que las personas sepan cuidar de la mejor manera a los animales". "Nunca está de más aprender. No se tiene que temer a este curso ni ponerle tantos peros", dice. Y explica que "muchas veces las personas adquieren animales y, cuando no se hacen con ellos y no logran educarlos, los llevan a los centros de acogida o los abandonan", algo que este curso podría evitar.

"Si dejas al perro atado fuera del supermercado pueden multarte"

Otra de las cuestiones que contiene la ley es la prohibición de dejarlos solos dentro de vehículos cerrados y de mantenerlos atados en espacios públicos sin supervisión. Algo polémico ya que, "si dejas al perro atado fuera y sin compañía, pueden multarte". "Las personas aprovechan cuando pasean el perro para hacer recados y eso no puede ser así. Dejando al perro solo y sin protección, lo estás exponiendo a peligros. Hay que organizarse y no aprovechar el paseo del perro para hacer otras cosas". Una costumbre que a algunos les va a costar abandonar.

"El único punto negativo de la ley..."

"Es importante que la ley, además de tener las normas, obligaciones y prohibiciones, tenga mecanismos de control y sanción", dice Arantxa Sanz. Y esta ley los tiene. De hecho, ya se han planteado multas que van desde los 500 hasta los 200.000 euros. Ahora, solo queda, en la opinión de la letrada, que la gente se conciencie, notifique y denuncie.

El único punto negativo que ve Sanz es que, a la hora de elaborar la ley, se han dejado fuera a los perros de caza. "Es una cuestión que no entendemos y no entenderemos nunca", lamenta. "Son como los demás perros y no deberían quedar fuera de la ley porque -precisamente por las actividades que desarrollan- necesitarían incluso aún más protección", zanja.

