Los políticos apoyan a la víctima de 'La Manada' y piden una reforma de la ley

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que la confirmación del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) de la condena de 9 años de prisión para los miembros de 'La Manada' es una "vergüenza que demuestra que el machismo está instalado en los tribunales".

Iglesias ha recalcado la necesidad de tomar medidas relacionadas con la formación de género en los tribunales, como las previstas en su propuesta de ley integral de defensa de la libertad sexual y contra las violencias sexuales. "No puede ser que las mujeres sigan teniendo miedo o que sean violadas y los tribunales digan esto no es una violación porque no se resistió o no dio patadas", ha denunciado.

Con su propuesta legislativa, Iglesias pretende que se "garantice que solo sí es sí", porque "es una vergüenza que en este país las mujeres tengan que tener miedo", y ha insistido en la necesidad de que "el machismo salga de los tribunales de justicia".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado su rechazo a la sentencia: "El Gobierno nunca ha ocultado que la situación que se vivió en esos hechos para este Gobierno responden más a un ejercicio de violación. Con eso queda dicho todo", ha recalcado.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas: "Como mujeres nos hemos sentido no representadas en esa sentencia, por no utilizar un adjetivo más fuerte", ha incidido.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha reiterado la necesidad de "definir claramente" la diferencia entre agresión y abuso y ha asegurado que el Gobierno va a seguir insistiendo, a través de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, para hacer una propuesta en este sentido.

Ábalos ha considerado que el caso de 'La Manada'"constituye más bien una clara agresión" porque le parece que existen "todos los elementos" y "los hechos son reconocidos por el tribunal". "En ese sentido vamos a seguir insistiendo, a través de la Comisión de Codificación -órgano consultivo del Ministerio de Justicia que elabora un informe para revisar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal- para hacer una propuesta que delimite claramente estas circunstancias", ha concluido.

Ábalos ha destacado que es "conocida" la opinión del Ejecutivo que ha dicho siempre que "es muy importante que las mujeres se sientan seguras" y, de ahí, esa necesidad de delimitar claramente entre los dos delitos.

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha aseverado que le parece una "vergüenza" y una "auténtica barbaridad" que "se condene a penas de 25 años a la gente por votar y no por violar", comparando así la sentencia sobre 'La Manada' y las peticiones de penas para los líderes independentistas.

El Ayuntamiento de Pamplona, del lado de la víctima

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento recurrirá al Tribunal Supremo la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que confirma la condena de 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento para los cinco miembros de La Manada. Según ha indicado el alcalde en declaraciones a los medios de comunicación, tanto la sociedad como el Ayuntamiento de Pamplona están al lado de la víctima.