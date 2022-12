La Policía Nacional detiene a una banda criminal especializada en el robo con fuerza

Los integrantes de una banda criminal especializada en el robo con fuerza, mediante el método del butrón en naves industriales, han sido detenidos por la Policía Nacional. Se les atribuye, al menos, once butrones en las provincias de Alicante, Valencia y Murcia.

La investigación comenzó a finales de 2021, cuando tuvieron lugar varios robos con fuerza cometidos en naves de polígonos industriales de manera continuada. Todos ellos tenían un nexo común, se utilizaba el mismo modo de comisión de los robos, ya que accedían a ellas desde naves colindantes, bien a través de sofisticados butrones practicados o forzando las puertas de entrada.

El operativo especial fue realizado por el Grupo III de Investigación de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche y culminó con el arresto de los cuatro integrantes de la banda, consiguiendo así la desarticulación del grupo investigado.

Los arrestados vivían únicamente de los beneficios de los robos realizados, pues no disponían de ingresos demostrables de forma lícita. Sin embargo, llevaban un alto nivel de vida y gastaban grandes cantidades de dinero a diario. Asimismo, se les ha atribuido la presunta participación en once robos cometidos en las localidades de las provincias de Alicante, Valencia y Murcia, y no se descarta la imputación de más robos de análoga naturaleza.

Por ello, los cuatro integrantes, de nacionalidades de países del este de Europa y de entre 44 y 51 años, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de las localidades de Orihuela y Torrevieja.

14 personas detenidas por tráfico de marihuana

La Policía Nacional de Barcelona ha detenido a 14 personas implicadas en el cultivo y tráfico de marihuana, y quienes eran integrantes y colaboradores de una banda criminal. Además, tras la operación han sido localizadas 4.000 plantas y se han desmantelado cinco macro plantaciones de esa droga.

Dicha organización se establecía en Barcelona y utilizaban alta tecnología y sistemas de ingeniería eléctrica complejos para que no se detectase la defraudación del fluido eléctrico para el cultivo de la droga.

La investigación comenzó en el 2021 al detectarse la presencia de varias personas que, presuntamente, daban cobertura a una organización criminal de origen albanés, la cual se dedicaba al tráfico de droga para facilitar su asentamiento en Cataluña.