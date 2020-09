Polémica y desconcierto desde la Iglesia, hosteleros y padres por nuevas restricciones por coronavirus en Valladolid y Salamanca

La Orden de la Consejería de Sanidad 810/2020, publicada hoy día 2 de septiembre, obliga a adoptar nuevas medidas restrictivas en Valladolid, para frenar los contagios por coronavirus. Son medidas sanitarias preventivas para frenar al coronavirus, normas que también afectan a Salamanca. No se han hecho esperar las muestras de malestar entre colectivos de padres, hosteleros y quejas comunicadas por la Iglesia desde el Arzobispado de Valladolid.

Valladolid es la provincia con mayor incidencia de contagios de coronavirus de de Castilla y León. El Gobierno autonómico quiere anticiparse a lo que pudiera venir en caso de incrementarse los contagios y sufrir los efectos de una transmisión comunitaria. Ese es el motivo que les lleva a dictar nuevas restricciones a los negocios y ciudadanos. Nuevas limitaciones y también nuevas voces discrepantes que encienden la polémica.

Una de las medidas conlleva la prohibición de consumir en la barra de los establecimientos, de los bares y restaurantes. Y solo se podrá estar un máximo de seis personas juntas.

Por otro lado, se limita el aforo en los funerales, solo se permitirá un número máximo de diez personas en el interior de los tanatorios y celebraciones y un total de quince en el exterior. Lo mismo sucederá en convocatorias de eventos religiosos o en espectáculos. Y en el deporte que se celebre al aire libre, solo podrán coincidir un total de cinco personas.

Los niños sí vuelven a las clases

En donde no se registran cambios es en las dinámicas contempladas para los colegios, justo a punto de comenzar el curso. Los niños volverán a clase de forma presencial. Algo que inquieta a los padres. Algunos no entienden cómo se endurecen las medidas en los locales y eventos, pero no en las aulas. Tienen miedo a que los menores asuman riesgos evitables frente al coronavirus y que se registren rebrotes.

Poniendo el foco en estas actuaciones diferentes, fijándose en el ámbito empresarial y en de la educación, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, considera "injustas" las nuevas medidas frente al coronavirus. Por su parte pone otro ejemplo, no entiende que se limiten las actividades en Valladolid, pero que se permita viajar en AVE, por ejemplo, a Madrid.

Queja desde el Arzobispado de Valladolid

Asimismo, el Arzobispado de Valladolid también ha mostrado su desacuerdo con unas medidas de control de la pandemia del coronavirus en Valladolid que supone una vuelta a condiciones similares a las vividas en la fase 1 del confinamiento. La decisión, que conlleva limitar a 25 personas los asistentes a los actos litúrgicos, por ejemplo, "nos llena de perplejidad y nos parece desproporcionada", afirman en un comunicado.

La perplejidad del Arzobispado de Valladolid se basa, según el comunicado emitido, al contrastar esta medida con "la experiencia del extraordinario comportamiento de prevención e higiene llevado a cabo por sacerdotes y laicos en nuestros templos". En su opinión, la desproporción se pone de manifiesto al tratar de la misma manera a todos los templos, pues se utiliza el criterio del número absoluto y no el de porcentaje de aforo, como se ha hecho en todos estos meses, afirman desde el Arzobispado de Valladolid.

En cuanto a los datos que marcan la evolución de la pandemia de coronavirus, Castilla y León ha notificado este miércoles un total de 441 nuevos casos de coronavirus, con lo que el dato acumulado refleja 36.566 casos. De ese total, 166 nuevos casos son detectados en Valladolid y 81 casos de coronavirus en Salamanca.

Además, los brotes activos en la actualidad, en toda la Comunidad, son 189. No ha habido fallecimientos en los hospitales de la Comunidad en las últimas horas, por lo que el número de personas fallecidas en Castilla y Leíon es 2.128.

Las nuevas medidas de control de la movilidad frente al coronavirus afectan también a Salamanca y entran en vigor mañana jueves.