¿Podré viajar en Semana Santa? Restricciones y medidas contra el COVID-19 para las vacaciones

Un año después de que la pandemia del coronavirus pusiese patas arriba nuestra normalidad, las restricciones frente a la COVID-19 nos hacen preguntarnos si podremos o no viajar durante las vacaciones de Semana Santa.

¿Quién nos iba a decir hace un año que a estas alturas seguiríamos más pendientes de los boletines oficiales que de las predicciones meteorológicas para decidir nuestro próximo destino para las vacaciones de Semana Santa? Hacer la maleta es ahora lo de menos, lo primero que hay que hacer antes de planificar una escapada es saber las restricciones , medidas y cierres perimetrales vigentes en Semana Santa frente al coronavirus.

Sanidad ha publicado ya su plan de cara a las próximas vacaciones de Pascua. El ministerio dirigido por Carolina Darias quiere evitar una cuarta ola de la epidemia de COVID-19 que ha marcado los últimos 12 meses a nivel mundial.

¿Puedo viajar en Semana Santa?

Salud Pública ha acordado que todas las comunidades mantengan su cierre perimetral desde el 26 de marzo hasta el 9 de abril, manteniendo restricciones de movilidad entre comunidades autónomas. Por eso, la respuesta a si se podrá viajar en Semana Santa 2021 es clara: no se va a poder desplazar uno fuera de su comunidad autónoma. Excepto si eres estudiante en una autonomía que no es la tuya, o por causas debidamente justificadas, entonces sí se podrá regresar a casa durante estas fechas aunque la recomendación es no hacerlo.

Restricciones para las vacaciones

Además de las medidas de movilidad, durante las vacaciones el toque de queda se unificará en todo el territorio y se establece de 22:00 horas a 06:00 horas. Se prohíbe la celebración de los eventos multitudinarios típicos de Semana Santa y las reuniones sociales estarán limitadas tanto en interior como en exterior a un máximo de 4 personas.

¿Todas las Comunidades van a respetar el cierre perimetral?

Madrid y Canarias son las comunidades que mayor oposición han mostrado a la decisión del Gobierno de decretar el confinamiento perimetral en Semana Santa para todas las comunidades y las dos ciudades autónomas.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha confirmado que la Comunidad cumplirá lo que se decida en el Consejo Interterritorial del próximo miércoles aunque el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, ha asegurado que el cierre perimetral no es efectivo y que en los tres casos anteriores en los que se aplicó esta medida en la región madrileña aumentaron los contagios.

El portavoz de canario se opuso al cierre perimetral del archipiélago:Lanzarote es la única isla confinada ahora mismo perimetralmente, además para entrar en las Islas Canarias hay que presentar una PCR negativa, medida que también aplica Baleares y que por las peculiaridades insulares de ambos archipiélagos defienden para no tener que cerrar.

Otra Comunidad que presenta dudas por la buena evolución de la pandemia del coronavirus y porque actualmente tampoco se encuentra cerrada perimetralmente es Extremadura.