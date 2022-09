La pesadilla de vivir con covid persistente: "No me mantengo en pie"

Al menos 17 millones de personas sufrieron covid persistente en los dos primeros años de la pandemia en los 53 Estados miembros de la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se calcula que entre el 10 y el 20% de los contagiados lo desarrollan y afecta más a las mujeres "tienen el doble de posibilidades que los hombres de experimentar covid prolongado".

Blanca: "No puedo trabajar, no me mantengo en pie"

Un ejemplo es Blanca, farmacéutica de Valencia. Su vida ahora es ir "de médico en médico". Va a siete especialistas: "al oftalmólogo, al neumólogo, al neurólogo, tengo pendiente el reumatólogo, al endocrino, al internista, etc". Las múltiples secuelas le impiden trabajar porque "no me mantengo en pie".

Además, se ha contagiado dos veces y al reinfectarse los síntomas se han agravado. Tiene decenas de secuelas. El coronavirus le ha afectado también a la visión: "he visto doble durante cuatro meses". E incluso llegó a estar ingresada una semana porque se le "paralizó el cuerpo en julio", nos cuenta.

Mireia: "Me querían tratar con ansiolíticos porque decían que era depresión"

Otro caso es Mireia, de Barcelona. A sus 43 años vive agotada hasta el punto de que "cada semana me estoy dos días en cama como mínimo". Enfermos que, además, sufren incomprensión y son estigmatizados. "Nadie me hacía caso. De hecho, me querían tratar con ansiolíticos porque decían que era depresión", asegura.

Elizabeth: dos años y medio con secuelas graves

En España, las asociaciones de pacientes piden más investigación para conocer esta nueva patología. También reclaman más apoyo de los gobiernos para mejorar la atención médica y su calidad de vida. Elizabeth Semper, presidenta de la Asociación estatal de COVID Persistente, lleva sufriéndolo dos años y medio con secuelas muy graves. Sufrimiento y dolor a diario como inflamaciones intestinales "que te generan un dolor que es insoportable".

Elizabeth ha tenido pérdidas de memoria hasta el punto de que incluso ha olvidado el parto de su hija. "A día de hoy no recuerdo todavía el parto completo", confiesa.

La coordinadora de la Unidad de Covid persistente del Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona, asegura que "algunos pacientes llevan más de dos años con sintomatología y siguen muy limitados". La OMS alerta de que aún más millones de personas podrían sufrirlo en los próximos años, por lo que los Estados deben tomarse "en serio la situación posterior a la COVID-19 invirtiendo urgentemente en investigación, recuperación y rehabilitación", reclama en un comunicado.

Se considera que una persona tiene covid persistente cuando los síntomas duran más de tres meses. Son muy variados: fatiga, dificultades para la respiración, disfunciones cognitivas como confusión, falta de atención u olvido. Secuelas que pueden afectar a una persona a realizar actividades diarias como el trabajo o las tareas del hogar.