Las personas ciegas denuncian los problemas que tienen para mantener la distancia de seguridad durante la desescalada

Las personas ciegas, cerca de 73.000 en España, se están viendo en serias dificultades para mantener la distancia de seguridad con otras personas durante la desescalada del coronavirus.

Así lo denuncian Fátima Peinado o Antonio Pereña, dos personas invidentes, que todos los días encuentran muchos problemas para guardar esos dos metros de seguridad con el resto de personas.

"No soy consciente de si tengo una persona delante si no dice nada. No tengo porque saberlo", explica Fátima, que reconoce que pese a tener miedo a contagiarse no quiere "quedarse encerrada en casa siempre".

El mismo problema tiene Antonio cada vez que va a comprar o sale de casa.

"Si el perro no se detiene y choca, no puedo saber la distancia que hay hasta otra persona", asegura Antonio. Su perra Brasil es sus ojos, pero en estos tiempos de epidemia de coronavirus, Antonio necesita la ayuda de todos para poder salir a la calle de forma segura.