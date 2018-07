Los perros sin raza, los que más problemas tienen para encontrar un hogar

El 26% de los perros en hogares españoles son sin raza o mestizos, según un estudio elaborado por Tiendanimal, a través de una encuesta realizada a más de 2.000 dueños de mascotas.

Estos datos ponen de relieve que si los perros sin raza se catalogaran como otra raza más, sería la más presente en los hogares españoles, seguida de los Yorkshire (5%) y de los Labrador (también un 5%).

Según el estudio, los perros sin raza o mestizos representan un porcentaje muy elevado de los perros en edad adulta que se pueden encontrar en las protectoras de animales, pero también son los que más problemas tienen para encontrar un hogar.

En este contexto, advierte de que las tendencias suelen marcar qué razas "son las más 'cool'" y existe un perfil de personas que adquieren un perro de una raza determinada "simplemente por seguir una moda" y, de esta manera, los perros sin raza quedan fuera de sus preferencias.

De hecho, los perros que entran dentro de estas razas "de moda" son los que alcanzan los precios más altos en el mercado; algunos, según informa, pueden llegar a costar más de 3.000 euros dependiendo de su morfología y pedigrí (pureza de su ascendencia paterna y materna).

Sin embargo, lamenta que los perros sin raza no suelen entran en el mercado de la compra-venta precisamente "porque no hay gente interesada en adquirirlos a cambio de dinero y la mayoría de ellos acaban siendo adoptados", una problemática que se traslada también al tema de la adopción puesto que los perros con raza suelen tener preferencia para ser adoptados frente a los que no la tienen.