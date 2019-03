Los peritos no pueden asegurar la procedencia de las cuerdas del cadáver de Asunta

Peritos del departamento de Química del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil han destacado que no se puede concluir que el origen de las cuerdas anaranjadas halladas junto al cadáver de Asunta esté en la bobina que fue localizada en la casa de Teo donde supuestamente ella murió.

En la segunda jornada del juicio, dedicada de nuevo a las pruebas periciales, estos especialistas han apuntado que, pese a que hay coincidencias en "propiedades físicas y composición química", tal conclusión no puede hacerse con una certeza absoluta.

Estos profesionales, que se ocuparon del cotejo y que hoy han declarado por videoconferencia, han subrayado que "no hay ninguna forma de establecer un vínculo entre unas cuerdas y otras". "Vemos que no se distinguen, pero no tenemos evidencias de que tengan un origen común", han remarcado.

La abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra son los únicos acusados de la muerte violenta de su hija adoptiva de origen chino, cuyo cadáver se halló en una pista forestal de Teo (A Coruña) el 22 de septiembre de 2013. Ambos permanecen en prisión preventiva en el penal de Teixeiro, y se enfrentan, cada uno de ellos, a hasta 20 años de prisión.