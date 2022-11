Patxi, el héroe de Burgos, recuerda la paliza que recibió por defender a una víctima de violencia de género: "Volvería a hacerlo"

Como cada 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En lo que va de año, en España han sido asesinadas 35 personas en lo que va de año y 1.163 desde el año 2003, cuando se comenzaron a recopilar datos.

La violencia de género se manifiesta de otras formas, una de ellas de forma física. Es el caso de José Antonio, Patxi, quien se convirtió en un héroe inesperado cuando defendió a una mujer agredida en una calle de Burgos. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de octubre de 2022.

Patxi, estaba trabajando en un teatro cuando se encontró a un hombre golpeando a su pareja, que iba con una niña, en la calle. Estaba descargando material para un espectáculo cuando escuchó unos gritos.

El chico le metió un tortazo en la cara. Increíble, la tiró al suelo

"Me encontré con una situación un poco rara, no me había pasado nunca", asegura. Patxi vio a una pareja, un chico y una chica con un carrito "y el chico le metió un tortazo a la chica".

"Increíble, la tiró al suelo", recuerda. Patxi decidió acercarse para ayudar a la joven que iba con su hija. Al acercarse, el agresor le propinó un primer golpe. Los golpes le provocaron la fractura del tabique nasal y el lóbulo de la oreja. "La nariz todavía la tengo rota", explica.

No me parece ni medio normal que esas cosas puedan pasar en medio de la calle

Sus gritos alertaron a sus compañeros, que consiguieron retener al chico. No recuerda si habían testigos en el momento de la agresión, pero "entiendo que sí", pues los hechos ocurrieron sobre las 12:00 horas de la mañana.

Desde entonces, Patxi no ha vuelto a ver a la chica que fue agredida aquel día. Pero sí sabe que la mujer "no ha denunciado".

"No me parece ni medio normal que esas cosas puedan pasar en medio de la calle", afirma. Pero asegura que volvería a hacerlo si se encontrara en otra situación similar. "Sí, seguro que sí volvería a hacerlo", concluye.