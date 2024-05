Un panadero de Málaga denuncia a su jefe por trato homófobo: "Nómina de abril maricón"

El panadero, de 34 años, no daba crédito al recibir su nómina el pasado 22 de mayo. Era la nómina de abril, transferencia realizada muy por encima del plazo legal establecido, pero lo que más indignó al trabajador fue la frase que aparecía en el concepto en la identificación de la operación bancaria: "Nómina de abril maricón".

Lucas, el propietario del negocio 'La Panadería Semilla de Oro SL', situada en Coín (Málaga), ha negado, en su defensa en directo en Espejo Público, cualquier tipo de trato homófobo: "Él ya entró a trabajar diciendo que era gay". Se ampara además en que tiene "trabajando lesbianas", por lo que no tiene "nada de homófobo".

El afectado, que se ha dado de baja por depresión, no desea atender a ningún medio de comunicación y ha puesto en manos del sindicato CGT su caso. Su secretario general en Andalucía, Miguel Montenegro, ya ha anunciado que emprenderá acciones legales y promoverá concentraciones a las puertas del local comercial para protestar.

Pero la situación se enrevesa más. El denunciante afirma que su empleador empezó a trabajar en un turno de 22:00 a 3:00, pero en cuanto supo de su condición sexual, se lo amplió de 20:00 a 3:00.

Sobre este punto, Lucas ha respondido a la presentadora del programa, Susanna Griso, que le ha tenido en conexión directa junto al representante sindical: "No le he cambiado el horario desde que entró hasta que se fue". Sobre el concepto "nómina de abril maricón", asegura sentirse sorprendido al verlo y niega que lo haya escrito, excusándose en que habitualmente él gestiona los pagos de su negocio con el banco para pagar nóminas y proveedores y que desde el banco no le saben explicar lo que ha pasado para que figure esa nómina.

Reacciones en plató

Tras ser preguntado por la conductora del programa, Susanna Griso, sus respuestas eran escuchadas tanto por el representante sindical de CGT como sus colaboradores. Montenegro (CGT) calificó este trato como "vergonzoso y aberrante" y desmonta las excusas de Lucas: "Eso no lo pone nadie, lo pone el ordenante. Esto viene precedido de unas situaciones que le han provocado una incapacidad temporal desde que se dio a conocer su condición sexual en el centro de trabajo. Circunstancia que él acredita con el informe de la propia mutua".

En la misma línea se ha pronunciado la colaboradora y abogada Montse Suárez: "Cómo el empleador se jacta y se ríe de que tiene en nómina de lo que él llama un maricón", y añade en un mensaje directo: "Con jefes como usted que además pagan 20 días más tarde, más vale irse a la lista del paro". En su opinión, esta situación es denunciable.

Reacciones en redes

Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, fue el primero en anunciar a través de la red social 'X' este hecho, que también ha tenido resonancia en cargos públicos de relieve, como la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha republicado el post de Sánchez, añadiendo una declaración de intenciones: "Casos tan vergonzosos como este hay todavía muchos en los trabajos. No vamos a parar hasta garantizar la igualdad de las personas LGTBI en el trabajo".

Otros usuarios también han mostrado su indignación por estos hechos y las reacciones no dejan de comentarse: "Ya sabéis dónde no ir".

