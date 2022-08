Las palabras del párroco de Albacete sobre la homosexualidad: "Una cosa es que sea común y otra cosa que sea normal"

Las palabras del párroco de la localidad de San Pedro, en Albacete, en el sermón que ofreció el domingo han creado polémica. Comentó sobre las parejas del mismo sexo "que una cosa es que sea común y otra cosa es que sea normal y querido por Dios". El Ayuntamiento de San Pedro se ha mostrado en desacuerdo con las palabras del párroco. Mientras tanto, lo que él dice es que transmite lo que la Iglesia lleva años diciendo.

El cura cargó contra el colectivo LGTBI: "hoy por hoy se ha vuelto común, pero una cosa es que sea común, otra que sea normal y otra cosa es que sea querido por Dios" dijo. Los hechos ocurrieron durante la homilía del pasado 14 de agosto.

Después de estas declaraciones tan polémicas contra el colectivo LGTBI que hizo el cura de San Pedro, tanto el ayuntamiento de la localidad como muchos vecinos y colectivos rechazan firmemente el discurso, que califican de "grave ataque contra la convivencia".

Las declaraciones del alcalde

El alcalde del municipio, Daniel Sancha, no comparte las palabras que dijo el cura en la homilía del pasado 14 de agosto y desvincula al pueblo de lo que ha ocurrido. En sus propias palabras: "somos un pueblo moderno, activista, en el que se defienden los derechos de todas las personas, nos ha sorprendido lo ocurrido, es totalmente desagradable y así se lo he trasladado", explicó, a lo que añade que "en San Pedro celebramos la semana del Orgullo, tenemos la bandera arcoíris puesta en el balcón del Ayuntamiento prácticamente todo el año, oficiamos bodas de matrimonios del mismo género, no entendemos lo que ha pasado".

Además, desde el colectivo Quorum Plus Castilla-La Mancha, en colaboración con otras asociaciones, entidades y partidos políticos, han mandado un comunicado contra lo que creen que es "un ataque a la dignidad de las personas LGTBIQ+". "Queremos manifestar y denunciar públicamente nuestro rechazo rotundo a las palabras de este párroco e invitarle a que se acerque y conozca nuestra realidad que, desde luego, dista mucho de los estereotipos y prejuicios que destiló en la liturgia del pasado domingo. Entendemos sus palabras como un ataque grave a la convivencia entre personas de diferentes orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género; así como una forma malintencionada de asociar sexualidades concretas a la pederastia", se puede leer en el escrito.