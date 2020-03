País Vasco decide no elevar de momento la alerta por el coronavirus

El Departamento vasco de Salud ha confirmado este lunes que otra persona que pertenece al personal sanitario de Álava ha dado positivo en coronavirus, con lo que son ya 10 los casos confirmados en Euskadi, pero por el momento se mantiene el mismo nivel de alerta y no se adoptarán medidas excepcionales. Esta mañana el Ministerio de Sanidad ha señalado que no descartaba elevar el nivel de alerta en zonas "muy concretas" del País Vasco al haber un caso de positivo por coronavirus en Vitoria cuyo origen se desconoce, una medida que supondría reducir la movilidad, controlar los eventos multitudinarios, restringir agrupaciones de personas e incluso cerrar escuelas.

Sin embargo, tras la reunión técnica mantenida esta tarde entre el Ministerio y responsables del Servicio Vasco de Salud se ha optado por mantener el nivel de alerta actual y seguir extremando la precaución en el ámbito sanitario. El décimo infectado, otro sanitario que ya estaba en aislamiento por haber mantenido contacto con profesionales de la salud contagiados en Euskadi, se suma a otro trabajador del Hospital de Txagorritxu que ha dado positivo en coronavirus y se ha convertido en el primer infectado en La Rioja, puesto que reside en dicha comunidad.

Los diez afectados en el País Vasco están en buen estado y siguen tratamiento en su domicilio, mientras los equipos de epidemiología hacen seguimiento a los contactos de los casos positivos y atienden a los casos sospechosos que cumplen criterios de riesgo.

Entre esos 10 positivos se encuentra una profesional sanitaria del hospital de Txagorritxu de Vitoria que es uno de los alrededor de 11 casos de toda España en los que no se ha identificado el origen del contagio. En estos momentos en España la alerta se mantiene en el nivel 1, denominado de contención, en la que no se recomienda suspender eventos sociales. Sin embargo, Sanidad no descarta un cambio de escenario en zonas "muy concretas" tanto del País Vasco como de la Comunidad de Madrid, donde se ha detectado el mayor número de casos, con el principal foco en Torrejón de Ardoz.

Aún se desconoce qué medidas se tomarán en Torrejón de Ardoz

El Ministerio de Sanidad sigue manteniendo las medidas de contención del coronavirus, aunque no descarta elevar el nivel de alerta en "zonas concretas" de Madrid.

A lo largo del día, se han mantenido diversas reuniones en el Ministerio de Sanidad, que sigue trabajando con las Comunidades Autónomas y con las sociedades científicas, pero sin acordar por el momento nuevas medidas.