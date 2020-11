El País Vasco cierra toda la hostelería y adelanta el toque de queda a las 10 de la noche

Euskadi cerrará los establecimientos de hostelería y restauración y adelanta a las 22.00 horas el inicio de las restricciones de movilidad nocturna como medidas, que entrarán en vigor el próximo sábado, para intentar parar la transmisión comunitaria del coromavirus. El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha presidido una reunión del consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi y, tras ella, ha comparecido para anunciar el endurecimiento de las restricciones vigentes actualmente en Euskadi con el objetivo de parar los contagios de la covid-19, una pandemia que ha alcanzado, por primera vez, una tasa de positividad del 10 %.

No ha sido suficiente

Estas nuevas medidas avanzan en las decretadas por el Gobierno vasco hace diez días, justo la jornada en la que Euskadi superó la incidencia acumulada en catorce días de 500 casos de covid por cada 100.000 habitantes. En el boletín epidemiológico hecho público la tasa supera ya los 763 casos, y hay 107 pacientes en camas ucis frente a los 74 que había el 26 de octubre. Hasta ahora ha estado vigente el cierre perimetral de Euskadi con otras comunidades autónomas, una medida que todavía estará activa, al menos cinco días más, y la limitación máxima de la movilidad entre municipios, así como la restricción a esa movilidad nocturna entre las 23.00 y las 06.00. horas.

Evitar el confinamiento en Navidades

El lehendakari ha dicho que "la sociedad vasca es consciente de que todas las medidas que estamos adoptando pretenden desarrollarse de forma escalonada. Son medidas progresivas, proporcionadas e intentan ser equilibradas. Espero que no tengamos que llegar a ese planteamiento de confinamiento general. Me resisto. Creo que caben otras medidas intermedias. No quiero ponerme en el escenario del confinamiento general domiciliario". Añade que el objetivo es "alcanzar las navidades en las mejores condiciones posibles".

Carta a Pedro Sánchez

Urkullu envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamarle formalmente una modificación del actual decreto de estado de alarma, para que pueda ordenar confinamientos domiciliarios. También poder modificar los horarios del toque de queda.