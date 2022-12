El padre de Olivia, presuntamente asesinada por su madre: "Dejamos una niña feliz y nos devolvieron una caja en el anatómico forense"

El padre de Olivia, la niña de 6 años presuntamente asesinada por su madre el pasado octubre en Gijón, ha ratificado lo que contó en su primera declaración y ha explicado por videoconferencia a la jueza que instruye el caso en Asturias cómo fueron las horas previas hasta que le comunicaron que su hija había muerto.

"Dejamos una niña feliz a las cinco y media para empezar una vida y nos devolvieron una caja blanca en el anatómico forense de Oviedo", ha dicho Eugenio García a su salida del juzgado en Segovia, donde ha declarado vía telemática ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón.

El abogado Daniel Labrador explica que la intención de la familia es solicitar la prisión permanente revisable para la madre de la niña por asesinar presuntamente a su hija antes de verse obligada a entregársela a su padre. Éste ha vuelto a pedir justicia y ha explicado cómo la familia se está recomponiendo después de la muerte de Olivia. "Nuestro objetivo inicialmente es que se haga justicia, esa es la premisa. Por supuesto, buscaremos la pena de prisión permanente revisable", ha asegurado.

A preguntas de los medios de comunicación este lunes, Eugenio García ha negado tener ninguna información sobre la madre, que actualmente se encuentra prisión provisional: "Yo lo que voy mucho es al cementerio a ver a mi hija, a hablar con ella y de vez en cuando la escribo alguna carta, es lo que hago".

"Lo que quiero no me lo van a dar, que es a mi hija", ha dicho en referencia a sus expectativas, aunque ha añadido que espera "reconstruir su vida, de cero" y conseguir que Olivia no haya muerto "en balde". Ha insistido en que "las alimañas no entienden de sexos": "El que es malo, es malo, y el que hace esto, hace esto, es lo que hay. Y una vez estará aquí un padre, como yo, que he perdido una hija, y en otras por desgracia, estará una madre, esa es la realidad".

Crimen de Olivia

Los hechos que ocurrieron poco antes de la medianoche del domingo 30 de octubre en un piso situado en el número 71 de la calle Gaspar García Laviana, donde la mujer, de 48 años, y su hija vivían desde hacía unos pocos meses. Fue un crimen que generó gran conmoción en toda España.

La pequeña habría sido presuntamente asesinada por una sobredosis que triplicaba el límite medio de pastillas que puede llegar a ingerir una persona. Olivia fue encontrada muerta en la cama junto a su madre y esta indicó que había tomado medicamentos, por lo que fue evacuada, ya detenida, al hospital.

La policía alertó al padre, que se encontraba en Segovia, y se trasladó hasta Gijón, donde relató a los periodistas que hacía unos días había obtenido la custodia después de cinco años de proceso y que la niña se había quedado a cargo de la madre el sábado. El crimen pudo ser un intento de suicidio colectivo planeado presuntamente por la madre, que no quería dejar a la niña con su padre.

¿Puede ser condenada la madre a prisión permanente revisable?

La madre de la pequeña Olivia podría ser condenada a prisión permanente revisable, como ya ocurrió con Ana Julia Quezada, autora del asesinato del pequeño Gabriel.

Podría enfrentarse a esta condena dado que existe el agravante de parentesco y ha matado, presuntamente, a una niña que tiene menos de 16 años, que es uno de los motivos por los cuales la legislación concede la posibilidad de aplicar esta condena.