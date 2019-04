El padre de Julen asegura que "no aguanta más" la vía que está tomando la defensa del dueño de la finca

El dueño de la finca de Totalán (Málaga) donde está el pozo en el que murió Julen el pasado 13 de enero ha pedido un careo con el padre del pequeño, José Roselló, para esclarecer si el progenitor sabía que en el lugar había tres prospecciones.

El padre del menor ha dicho para Antena 3 Notcias que "no aguanta más" que la defensa de David, el dueño de la finca, ponga en su boca cosas que ellos no han dicho. Del mismo modo, el padre ha comentado que no comparten la estretégia de defensa de David y que no tienen relación con él.

Asimismo, no comparten ni culpan al pocero ni a los equipos de rescate si no que sólo quieren saber la verdad. Sobre el careo solicitado por David, asegura que si la jueza acepta el careo, no tiene problema en hacerlo.

Por su parte, Juan Martínez, abogado de David comenta que entiende el dolor de la familia pero que su cliente "tiene derecho a una defensa". Por todo ello, piden varios careos a la jueza, entre ellos uno entre David y el padre.

El abogado asegura que hay cosas que no quedaron claras como sus conocimientos sobre el pozo. Del mismo modo piden que se invalide a la madre como acusación particular ya que en su declaración dijo que ella no quería nada, ni indemnización ni culpar a nadie.

