La otra cara del turismo y el lujo: decenas de personas sin hogar acampan en el sur de Gran Canaria

San Bartolomé de Tirajana, al sur de Gran Canaria, es una de las zonas más turísticas del archipiélago canario y donde se encuentran los mejores hoteles de la isla. Pero sorprende la imagen antagónica de una gran cantidad de personas sintecho que duermen en las calles del municipio, a escasos metros del lujo turístico. Francisco es una de esas personas sin hogar, tiene 67 años y lleva cerca de 15 en la calle. Nos cuenta que trabajó muchos años como ayudante y como cocinero en un hotel. "He trabajado toda mi vida, mis manos son de trabajar”, asegura. Dice que siempre se ha buscado la vida, viajando por todas las islas e incluso fuera de España: “Recorrí todas las islas, he trabajado en todas menos en El Hierro”.

Estuvo viviendo de alquiler y también compartió piso, hasta que un día, lo echaron de la vivienda según dice para alquilarla a los turistas porque así sacaban más dinero. Fue entonces cuando se quedó literalmente en la calle y nunca levantó cabeza. Francisco se va moviendo por distintos lugares, no tiene una localización fija para dormir, aunque se suele quedar junto a unos contenedores cerca del Centro Cultural de Maspalomas. “Tengo una manta, la tiro en el suelo y con la otra me tapo”, cuenta Francisco.

Sobrevive con una pensión no contributiva, no pide limosna, y asegura que ha pedido ayuda al Ayuntamiento pero no le dan nada. Desde que cerraron un comedor social cercano, dejó de comer caliente, se alimenta de pan y algunas latas, y a penas se ducha. “Yo prefiero no pensar porque te coges una depresión”, dice.

Y Francisco no es el único ni mucho menos, en la sede de Cáritas que hay en la zona, varias personas se acercan a diario a recoger comida. Allí les dan galletas, fruta y algunas latas que ayudan a pasar el día y llenar un poco el estómago. También recogen algunas prendas de ropa y calzado. Entre estas personas sin hogar también hay mujeres, para ellas la calle es si cabe más difícil todavía. Duermen cada día con el miedo de sufrir robos o agresiones porque “hay mucha gente mala”. Algunas de estas personas intentan sacarse un dinero durante el día en las zonas mas turísticas como Playa del Inglés, donde acuden a pedir dinero o a aparcar coches a cambio de una pequeña propina. Todos ellos aseguran sentirse “olvidados” por las autoridades y dicen que es muy difícil salir de la calle: "Que no se olviden de la gente que está en la calle, como van a trabajar si no tienen ni donde asearse”.

Además dicen que hay muchos problemas de drogas y según algunos de ellos, casi todo el mundo o consume o vende, y tienen que dormir con un ojo abierto por miedo a que les roben o incluso los maten. “Hay mucho drogata y mucho ladrón y te hacen de todo”, prosigue contando Francisco. Paseando por el municipio, hay personas sin hogar por casi todos lados, en los bancos, las plazas, y los jardines, y hasta chabolas construidas en medio de los barrancos como el asentamiento chabolista en la trasera del mercado municipal. “Hay ratas y de todo por ahí y mucha droga”, aseguran.

